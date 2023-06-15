Лига наций15 июня 2023, 23:40 | Обновлено 15 июня 2023, 23:50
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ВИДЕО. Гол Хоселу на 87-й минуте принес победу Испании над Италией
В финальном матче Лиги наций Испания сыграет против Хорватии
15 июня 2023, 23:40 | Обновлено 15 июня 2023, 23:50
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В четверг, 15 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Испании и Италии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Энсхеде (Нидерланды), на стадионе «Де Гролс Весте», начало – в 21:45.
Победитель встречи сыграет в финале против Хорватии, которая днем ранее обыграла Нидерланды (4:2 д.в.)
Гол Хоселу на 87-й минуте принес победу Испании над Италией (2:1)
ГОЛ! 2:1. Хоселу, 87 мин.
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