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Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 22:45 | Обновлено 15 июня 2023, 22:59
507
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Если честно, я не играл персонально с Киммихом»

15 июня Украина проведет матч отбора Евро-2024 против Северной Македонии

15 июня 2023, 22:45 | Обновлено 15 июня 2023, 22:59
507
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Если честно, я не играл персонально с Киммихом»
УАФ. Тарас Степаненко

Полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко принял участие в пресс-конференции в преддверии матча квалификации Евро-2024 с командой Северной Македонии вместе с главным тренером Сергеем Ребровым.

– В товарищеском матче против Германии (3:3) вы персонально работали против Киммиха. В Северной Македонии есть похожий футболист – Эльмас. Насколько похожи ваши задачи на завтрашний матч?

– Если честно, я не играл персонально с Киммихом. Он действовал в той зоне, где я находился, и мы там часто встречались. Индивидуально сейчас мы не играем, сейчас другой футбол Сергей Станиславович этого точно не просил. Сейчас у всех команд на таком уровне есть очень классные игроки. Вы назвали представителя Северной Македонии. Конечно, нужно уделять внимание таким исполнителям. Будем стараться справиться и с таким игроком, как Эльмас.

– В финальном турнире Евро-2020 сборная Украины также встречалась с Северной Македонией (2:1). Что помните из того матча? Насколько с тех пор изменилась команда соперников?

– Да, я помню ту игру, она была очень сложной. Одно время мы вели в счете и имели больше моментов, держали мяч. Но потом не забили пенальти, соперник перехватил инициативу, имел два-три очень опасных момента, и нам в конце повезло. Это хорошая команда, мы очень серьезно к ней готовимся. Если мне не изменяет память, то многие футболисты той сборной, которые играли с нами на Евро, сейчас тоже получили вызов. Также они действовали по той же тактической схеме, что и сейчас.

Ближайший матч сборная Украины проведет в квалификации Евро-2024 – 16 июня против Северной Македонии. Игра состоится в Скопье на стадионе «Тоше Проэски», начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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