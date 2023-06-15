Гюндоган отказался возвращаться в Боруссию Дортмунд

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отклонил предложение «Боруссии» Дортмунд, за которую он уже выступал в 2011 – 2016 года. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Гюндоган рассматривает лишь два варианта продолжения карьеры – это «Барселона» и «Арсенал». Контракт 32-летнего немецкого хавбека с «Манчестер Сити» истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Гюндогана 11 голов и 7 ассистов в 51 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.