Германия15 июня 2023, 22:42 |
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Гюндоган отказался возвращаться в Боруссию Дортмунд
Хавбек рассматривает только два варианта продолжения карьеры
15 июня 2023, 22:42 |
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отклонил предложение «Боруссии» Дортмунд, за которую он уже выступал в 2011 – 2016 года. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Гюндоган рассматривает лишь два варианта продолжения карьеры – это «Барселона» и «Арсенал». Контракт 32-летнего немецкого хавбека с «Манчестер Сити» истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.
В нынешнем сезоне на счету Гюндогана 11 голов и 7 ассистов в 51 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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Комментарии 3
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Прикольно будет, если Арсенал - в компанию к Жезусу и Зине. Так чаша весов может и перевесить
А що сіті не потрібен?
Звичайно, Боруссія - це крок назад. Барселона, швидше за все, якщо він хоче жобиватися високих результатів в наступному сезоні.
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