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  4. Гюндоган отказался возвращаться в Боруссию Дортмунд
Германия
15 июня 2023, 22:42 |
1255
3

Гюндоган отказался возвращаться в Боруссию Дортмунд

Хавбек рассматривает только два варианта продолжения карьеры

15 июня 2023, 22:42 |
1255
3
Гюндоган отказался возвращаться в Боруссию Дортмунд
УЕФА. Илкай Гюндоган

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отклонил предложение «Боруссии» Дортмунд, за которую он уже выступал в 2011 – 2016 года. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Гюндоган рассматривает лишь два варианта продолжения карьеры – это «Барселона» и «Арсенал». Контракт 32-летнего немецкого хавбека с «Манчестер Сити» истекает в конце июня, после чего он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Гюндогана 11 голов и 7 ассистов в 51 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Илкай Гюндоган Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Арсенал Лондон Барселона
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Комментарии 3
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andre_lui
Прикольно будет, если Арсенал - в компанию к Жезусу и Зине. Так чаша весов может и перевесить
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0
antt
А що сіті  не потрібен?
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0
Serhii P.
Звичайно, Боруссія - це крок назад. Барселона, швидше за все, якщо він хоче жобиватися високих результатів в наступному сезоні.
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0
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