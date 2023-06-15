Италия15 июня 2023, 22:22 |
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ФОТО. Каннаваро проехал 254 км на велосипеде в честь чемпионства Наполи
Легендарный защитник проехал путь из Рима в Неаполь
15 июня 2023, 22:22 |
1397
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Легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро выполнил свое обещание в случае чемпионства «Наполи» проехать из Рима в Неаполь на велосипеде.
Обладатель «Золотого мяча» 2006 года преодолел дистанцию в 254 км за 6 часов и 55 минут. Средняя скорость составила 37 км/час.
Каннаваро является уроженцем Неаполя и воспитанником «Наполи». За первую команду «Партенопеи» выступал с 1991 по 1995 годы.
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Комментарии 1
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крассавчик, в форме, не то что многие , как закончили сразу пузо )
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