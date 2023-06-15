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  4. ФОТО. Каннаваро проехал 254 км на велосипеде в честь чемпионства Наполи
Италия
15 июня 2023, 22:22 |
1397
1

ФОТО. Каннаваро проехал 254 км на велосипеде в честь чемпионства Наполи

Легендарный защитник проехал путь из Рима в Неаполь

15 июня 2023, 22:22 |
1397
1
ФОТО. Каннаваро проехал 254 км на велосипеде в честь чемпионства Наполи
Instagram

Легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро выполнил свое обещание в случае чемпионства «Наполи» проехать из Рима в Неаполь на велосипеде.

Обладатель «Золотого мяча» 2006 года преодолел дистанцию в 254 км за 6 часов и 55 минут. Средняя скорость составила 37 км/час.

Каннаваро является уроженцем Неаполя и воспитанником «Наполи». За первую команду «Партенопеи» выступал с 1991 по 1995 годы.

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Фабио Каннаваро Наполи фото
Источник Sport.ua
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Yura Юрий
крассавчик, в форме, не то что многие , как закончили сразу пузо )
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