ФОТО. Каннаваро проехал 254 км на велосипеде в честь чемпионства Наполи

Легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро выполнил свое обещание в случае чемпионства «Наполи» проехать из Рима в Неаполь на велосипеде.

Обладатель «Золотого мяча» 2006 года преодолел дистанцию в 254 км за 6 часов и 55 минут. Средняя скорость составила 37 км/час.

Каннаваро является уроженцем Неаполя и воспитанником «Наполи». За первую команду «Партенопеи» выступал с 1991 по 1995 годы.