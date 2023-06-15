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Испания
15 июня 2023, 22:07 | Обновлено 15 июня 2023, 22:12
117
0

На гол Пино ответил Иммобиле. Италия и Испания обменялись голами в дебюте

Победитель встречи сыграет в финале Лиги наций против Хорватии

15 июня 2023, 22:07 | Обновлено 15 июня 2023, 22:12
117
0
На гол Пино ответил Иммобиле. Италия и Испания обменялись голами в дебюте
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 15 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Испании и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Энсхеде (Нидерланды), на стадионе «Де Гролс Весте», начало – в 21:45.

Победитель встречи сыграет в финале против Хорватии, которая днем ранее обыграла Нидерланды (4:2 д.в.)

Италия и Испания обменялись голами в дебюте

Ереми Пино открыл счет на 3-й минуте для Испании (1:0).

Чиро Иммобиле на 11-й минуте сравнял счет с пенальти (1:1).

ГОЛ! 1:0. Ереми Пино, 3 мин.

ГОЛ! 1:1. Чиро Иммобиле, 11 мин (пен)

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Источник Sport.ua
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