На гол Пино ответил Иммобиле. Италия и Испания обменялись голами в дебюте
Победитель встречи сыграет в финале Лиги наций против Хорватии
В четверг, 15 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Испании и Италии.
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Матч проходит в Энсхеде (Нидерланды), на стадионе «Де Гролс Весте», начало – в 21:45.
Победитель встречи сыграет в финале против Хорватии, которая днем ранее обыграла Нидерланды (4:2 д.в.)
Италия и Испания обменялись голами в дебюте
Ереми Пино открыл счет на 3-й минуте для Испании (1:0).
Чиро Иммобиле на 11-й минуте сравнял счет с пенальти (1:1).
ГОЛ! 1:0. Ереми Пино, 3 мин.
ГОЛ! 1:1. Чиро Иммобиле, 11 мин (пен)
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