Украинский арбитр обслужит матч сборной Франции в отборе на Евро-2024

Матч отбора на Евро-2024 между сборными Франции и Гибралтара обслужит украинская бригада судей во главе с Евгением Арановским. Поединок состоится 16 июня, начало – в 21:45 по Киеву.

Ассистенты – Виктор Матяш и Семен Шлончак. Четвертый арбитр – Виталий Романов, арбитр VAR – Бартош Франковски.

Напомним, в конце мая УАФ отстранила Арановского после матча 28-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Ворсклой», где он был арбитром VAR.