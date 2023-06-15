Чемпионат Европы15 июня 2023, 21:05 | Обновлено 15 июня 2023, 21:06
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Украинский арбитр обслужит матч сборной Франции в отборе на Евро-2024
Евгений Арановский получил назначение от УЕФА
15 июня 2023, 21:05 | Обновлено 15 июня 2023, 21:06
1130
6
Матч отбора на Евро-2024 между сборными Франции и Гибралтара обслужит украинская бригада судей во главе с Евгением Арановским. Поединок состоится 16 июня, начало – в 21:45 по Киеву.
Ассистенты – Виктор Матяш и Семен Шлончак. Четвертый арбитр – Виталий Романов, арбитр VAR – Бартош Франковски.
Напомним, в конце мая УАФ отстранила Арановского после матча 28-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Ворсклой», где он был арбитром VAR.
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