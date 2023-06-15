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Чемпионат Европы
15 июня 2023, 21:05 | Обновлено 15 июня 2023, 21:06
1130
6

Украинский арбитр обслужит матч сборной Франции в отборе на Евро-2024

Евгений Арановский получил назначение от УЕФА

15 июня 2023, 21:05 | Обновлено 15 июня 2023, 21:06
1130
6
Украинский арбитр обслужит матч сборной Франции в отборе на Евро-2024
УАФ. Евгений Арановский

Матч отбора на Евро-2024 между сборными Франции и Гибралтара обслужит украинская бригада судей во главе с Евгением Арановским. Поединок состоится 16 июня, начало – в 21:45 по Киеву.

Ассистенты – Виктор Матяш и Семен Шлончак. Четвертый арбитр – Виталий Романов, арбитр VAR – Бартош Франковски.

Напомним, в конце мая УАФ отстранила Арановского после матча 28-го тура УПЛ между «Днепром-1» и «Ворсклой», где он был арбитром VAR.

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Евгений Арановский УЕФА Евро-2024 сборная Франции по футболу сборная Гибралтара по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Burevestnik
скільки коштує пеналь в ворота Франції по прейскуранту цього арбітра?  
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+2
Gargantua
если Арановский это лучшее, что есть в украинском судейском корпусе, то может вообще не позориться?
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+1
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avk2307
Заслужил. А как по другому выехать мужчине до 60 ти.
А тут премия.
Разобрались и наказали
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0
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