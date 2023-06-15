Самтер. Стародубцева вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла в четвертьфинал хардового 60-тысячника ITF в Самтере (США). Во втором раунде украинка в трех сетах одержала волевую победу над хозяйкой соревнований Маккартни Кесслер. Матч продолжался ровно два часа.

1/8 финала

Маккартни Кесслер (США) – Юлия Стародубцева (Украина, 8) – 6:1, 1:6, 1:6

В четвертьфинале Стародубцева сыграет с победителем матча между американкой Викторией Осуигве и первой сеяной канадкой Стейси Фанг. Вчера в первом раунде украинка обыграла Мери Стояну.