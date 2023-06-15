Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Самтер. Стародубцева вышла в четвертьфинал
ITF
15 июня 2023, 20:25 | Обновлено 15 июня 2023, 20:26
166
0

Самтер. Стародубцева вышла в четвертьфинал

Украинка обыграла Маккартни Кесслер

15 июня 2023, 20:25 | Обновлено 15 июня 2023, 20:26
166
0
Самтер. Стародубцева вышла в четвертьфинал
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева вышла в четвертьфинал хардового 60-тысячника ITF в Самтере (США). Во втором раунде украинка в трех сетах одержала волевую победу над хозяйкой соревнований Маккартни Кесслер. Матч продолжался ровно два часа.

1/8 финала

Маккартни Кесслер (США) – Юлия Стародубцева (Украина, 8) – 6:1, 1:6, 1:6

В четвертьфинале Стародубцева сыграет с победителем матча между американкой Викторией Осуигве и первой сеяной канадкой Стейси Фанг. Вчера в первом раунде украинка обыграла Мери Стояну.

По теме:
Камбек на 60-тысячнике. Стародубцева выиграла 11 геймов подряд у американки
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
СТАРОДУБЦЕВА: «Вода остановилась перед домом дедушки и бабушки»
Юлия Стародубцева ITF Самтер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
Волейбол | 14 июня 2023, 21:18 1
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге

Подопечные Угиса Крастиньша уже в статусе победителя группы В обыграли Бельгию

Юрий ВЕРНИДУБ: «То, что с нами порой делали арбитры, неприятно поразило»
Футбол | 15 июня 2023, 12:50 10
Юрий ВЕРНИДУБ: «То, что с нами порой делали арбитры, неприятно поразило»
Юрий ВЕРНИДУБ: «То, что с нами порой делали арбитры, неприятно поразило»

Главный тренер «Кривбасса» – о работе арбитров

Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира в Ноттингеме
Теннис | 15.06.2023, 15:45
Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира в Ноттингеме
Снигур не смогла пробиться в четвертьфинал травяного турнира в Ноттингеме
Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
Футбол | 14.06.2023, 22:36
Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
Жена Вирта – жене Поворознюка: «Я тебя, к***а, и твоего блогера так в**у»
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
Футбол | 14.06.2023, 22:53
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
ПОВОРОЗНЮК – жене Вирта: Не хочу оскорблять женщину и маму. Здоровья и ума
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
13.06.2023, 19:31 15
Футбол
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
14.06.2023, 09:05 36
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
15.06.2023, 00:25 3
Футбол
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Я бы вынес эту Цыганскую королеву Фьюри»
14.06.2023, 15:15
Бокс
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
13.06.2023, 19:20 19
Футбол
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
Калинина успешно начала травяной сезон на турнире в Ноттингеме
13.06.2023, 18:44 2
Теннис
Женская сборная Украины досрочно вышла в финальный этап Золотой Евролиги
Женская сборная Украины досрочно вышла в финальный этап Золотой Евролиги
14.06.2023, 20:00 1
Волейбол
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
14.06.2023, 06:05 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем