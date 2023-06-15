Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
В руках у правоохранителей оказалась Марьяна Юрик
Депутат Тернопольского городского совета Марьяна Юрик, которая является женой главы Ассоциации футбола Тернопольской области Тараса Юрика, задержана за езду за рулем в нетрезвом состоянии.
Женщина была остановлена полицией около 2 часов ночи, во время комендантского часа. Инцидент имел место еще 7 мая.
На Юрик был составлен протокол. Она отказалась от прохождения осмотра в медучреждении. Тест на алкоголь показал 1,88 промиле при норме в 0,2 промиле.
Согласно судебному решению, на жену руководителя футбола в Тернопольской области был наложен штраф в размере 17 тыс гривен. Также Марьяна Юрик лишена водительских прав на 1 год.
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