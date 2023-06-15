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  4. Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Украина. Первая лига
15 июня 2023, 18:25 | Обновлено 15 июня 2023, 18:40
939
2

Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем

В руках у правоохранителей оказалась Марьяна Юрик

15 июня 2023, 18:25 | Обновлено 15 июня 2023, 18:40
939
2
Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем
Instagram. Тарас и Марьяна Юрик

Депутат Тернопольского городского совета Марьяна Юрик, которая является женой главы Ассоциации футбола Тернопольской области Тараса Юрика, задержана за езду за рулем в нетрезвом состоянии.

Женщина была остановлена полицией около 2 часов ночи, во время комендантского часа. Инцидент имел место еще 7 мая.

На Юрик был составлен протокол. Она отказалась от прохождения осмотра в медучреждении. Тест на алкоголь показал 1,88 промиле при норме в 0,2 промиле.

Согласно судебному решению, на жену руководителя футбола в Тернопольской области был наложен штраф в размере 17 тыс гривен. Также Марьяна Юрик лишена водительских прав на 1 год.

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Марьяна Юрик Тарас Юрик
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Комментарии 2
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Burevestnik
яке покарання за їзду під час комендантської години ? 
Чи п'яних депутатів це не стосується?
Чи це  татотаке ?
Ответить
+3
Gargantua
надеюсь она не в вышиванке была при задержании
Ответить
-1
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