Жена главы Тернопольской облассоциации задержана ночью нетрезвой за рулем

Депутат Тернопольского городского совета Марьяна Юрик, которая является женой главы Ассоциации футбола Тернопольской области Тараса Юрика, задержана за езду за рулем в нетрезвом состоянии.

Женщина была остановлена полицией около 2 часов ночи, во время комендантского часа. Инцидент имел место еще 7 мая.

На Юрик был составлен протокол. Она отказалась от прохождения осмотра в медучреждении. Тест на алкоголь показал 1,88 промиле при норме в 0,2 промиле.

Согласно судебному решению, на жену руководителя футбола в Тернопольской области был наложен штраф в размере 17 тыс гривен. Также Марьяна Юрик лишена водительских прав на 1 год.