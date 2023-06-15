Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2022/23 составил 49,3 года
Самым старшим стал Мирча Луческу, самым молодым – Роман Гандзин
Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2022/23 составил 49,3 года. Самым старшим стал 77-летний наставник «Динамо» Мирча Луческу. В более «преклонном» возрасте работал в чемпионатах Украины только 80-летний Анатолий Заяев с запорожским «Металлургом» в сезоне-2012/13.
Список самых молодых «коучей» возглавил годящийся Мистеру во внуки 31-летний тренер «Львова» Роман Гандзин. В более «юном» возрасте работали в УПЛ лишь 29-летний аргентинец Дарио Друди со «Звездой» в ЧУ-2016/17 и 25-летний Кирилл Нестеренко, одну игру исполнявший обязанности главного тренера каменской «Стали» в сезоне-2017/18.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные тренеры в чемпионатах Украины
|
Возраст*
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
80 лет 311 дней
|
Анатолий ЗАЯЕВ
|
Металлург З
|
02.09.2012
|
Арсенал (г)
|
0:3
|
77 лет 267 дней
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Динамо
|
22.04.2023
|
Шахтер (д)
|
1:1
|
67 лет 248 дней
|
Йожеф САБО
|
Динамо
|
03.11.2007
|
Металлист (д)
|
0:1
|
66 лет 333 дня
|
Виктор НОСОВ
|
Ворскла
|
17.06.2007
|
Ильичевец (д)
|
3:0
|
66 лет 120 дней
|
Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ
|
Карпаты
|
26.05.2013
|
Таврия (д)
|
1:1
|
66 лет 51 день
|
Александр ТОМАХ
|
Металлург З
|
07.12.2014
|
Ильичевец (г)
|
2:1
|
66 лет 19 дней
|
Семен АЛЬТМАН
|
Таврия
|
10.05.2012
|
Динамо (г)
|
1:1
|
65 лет 126 дней
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
14.09.2012
|
Карпаты (д)
|
3:1
|
65 лет 104 дня
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Днепр
|
15.05.2016
|
Олимпик (д)
|
1:1
|
64 года 307 дней
|
Валентин ХОДУКИН
|
Кривбасс
|
19.06.2004
|
Карпаты (д)
|
0:2
* на день последнего матча.
Самые молодые тренеры в чемпионатах Украины
|
Возраст*
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
25 лет 214 дней
|
Кирилл НЕСТЕРЕНКО
|
Сталь Км
|
01.10.2017
|
Верес (г)
|
1:1
|
29 лет 120 дней
|
Дарио ДРУДИ
|
Звезда
|
21.08.2016
|
Черноморец (д)
|
0:1
|
31 год 231 день
|
Роман ГАНДЗИН
|
Львов
|
04.06.2023
|
Колос (г)
|
0:1
|
33 года 45 дней
|
Иван ФЕДЫК
|
Рух
|
23.08.2020
|
Ворскла (г)
|
2:5
|
33 года 63 дня
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
Закарпатье
|
07.07.2001
|
Шахтер (г)
|
1:5
|
33 года 118 дней
|
Юрий СЕВАСТЬЯНОВ
|
Заря
|
05.03.1995
|
Торпедо (г)
|
0:4
|
33 года 234 дня
|
Александр СЕВИДОВ
|
Металлург Д
|
09.03.2003
|
Ворскла (д)
|
2:0
|
33 года 317 дней
|
Игорь ЮРЧЕНКО
|
Прикарпатье
|
19.07.1994
|
Днепр (д)
|
1:1
|
33 года 341 день
|
Сергей МАРУСИН
|
Одесса
|
07.03.1992
|
Нефтяник (д)
|
0:1
|
34 года 191 день
|
Степан ЮРЧИШИН
|
Карпаты
|
06.03.1992
|
Черноморец (г)
|
2:2
* на день первого матча.
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