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Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 17:05 | Обновлено 15 июня 2023, 17:13
131
0

Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2022/23 составил 49,3 года

Самым старшим стал Мирча Луческу, самым молодым – Роман Гандзин

15 июня 2023, 17:05 | Обновлено 15 июня 2023, 17:13
131
0
Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2022/23 составил 49,3 года
ФК Динамо. Мирча Луческу

Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2022/23 составил 49,3 года. Самым старшим стал 77-летний наставник «Динамо» Мирча Луческу. В более «преклонном» возрасте работал в чемпионатах Украины только 80-летний Анатолий Заяев с запорожским «Металлургом» в сезоне-2012/13.

Список самых молодых «коучей» возглавил годящийся Мистеру во внуки 31-летний тренер «Львова» Роман Гандзин. В более «юном» возрасте работали в УПЛ лишь 29-летний аргентинец Дарио Друди со «Звездой» в ЧУ-2016/17 и 25-летний Кирилл Нестеренко, одну игру исполнявший обязанности главного тренера каменской «Стали» в сезоне-2017/18.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры в чемпионатах Украины

Возраст*

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

80 лет 311 дней

Анатолий ЗАЯЕВ

Металлург З

02.09.2012

Арсенал (г)

0:3

77 лет 267 дней

Мирча ЛУЧЕСКУ

Динамо

22.04.2023

Шахтер (д)

1:1

67 лет 248 дней

Йожеф САБО

Динамо

03.11.2007

Металлист (д)

0:1

66 лет 333 дня

Виктор НОСОВ

Ворскла

17.06.2007

Ильичевец (д)

3:0

66 лет 120 дней

Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ

Карпаты

26.05.2013

Таврия (д)

1:1

66 лет 51 день

Александр ТОМАХ

Металлург З

07.12.2014

Ильичевец (г)

2:1

66 лет 19 дней

Семен АЛЬТМАН

Таврия

10.05.2012

Динамо (г)

1:1

65 лет 126 дней

Юрий СЕМИН

Динамо

14.09.2012

Карпаты (д)

3:1

65 лет 104 дня

Мирон МАРКЕВИЧ

Днепр

15.05.2016

Олимпик (д)

1:1

64 года 307 дней

Валентин ХОДУКИН

Кривбасс

19.06.2004

Карпаты (д)

0:2

* на день последнего матча.

Самые молодые тренеры в чемпионатах Украины

Возраст*

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

25 лет 214 дней

Кирилл НЕСТЕРЕНКО

Сталь Км

01.10.2017

Верес (г)

1:1

29 лет 120 дней

Дарио ДРУДИ

Звезда

21.08.2016

Черноморец (д)

0:1

31 год 231 день

Роман ГАНДЗИН

Львов

04.06.2023

Колос (г)

0:1

33 года 45 дней

Иван ФЕДЫК

Рух

23.08.2020

Ворскла (г)

2:5

33 года 63 дня

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

Закарпатье

07.07.2001

Шахтер (г)

1:5

33 года 118 дней

Юрий СЕВАСТЬЯНОВ

Заря

05.03.1995

Торпедо (г)

0:4

33 года 234 дня

Александр СЕВИДОВ

Металлург Д

09.03.2003

Ворскла (д)

2:0

33 года 317 дней

Игорь ЮРЧЕНКО

Прикарпатье

19.07.1994

Днепр (д)

1:1

33 года 341 день

Сергей МАРУСИН

Одесса

07.03.1992

Нефтяник (д)

0:1

34 года 191 день

Степан ЮРЧИШИН

Карпаты

06.03.1992

Черноморец (г)

2:2

* на день первого матча.

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Источник Sport.ua
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