Средний возраст тренеров команд-участниц УПЛ-2022/23 составил 49,3 года. Самым старшим стал 77-летний наставник «Динамо» Мирча Луческу. В более «преклонном» возрасте работал в чемпионатах Украины только 80-летний Анатолий Заяев с запорожским «Металлургом» в сезоне-2012/13.

Список самых молодых «коучей» возглавил годящийся Мистеру во внуки 31-летний тренер «Львова» Роман Гандзин. В более «юном» возрасте работали в УПЛ лишь 29-летний аргентинец Дарио Друди со «Звездой» в ЧУ-2016/17 и 25-летний Кирилл Нестеренко, одну игру исполнявший обязанности главного тренера каменской «Стали» в сезоне-2017/18.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные тренеры в чемпионатах Украины

Возраст* Тренер Клуб Дата Соперник Счет 80 лет 311 дней Анатолий ЗАЯЕВ Металлург З 02.09.2012 Арсенал (г) 0:3 77 лет 267 дней Мирча ЛУЧЕСКУ Динамо 22.04.2023 Шахтер (д) 1:1 67 лет 248 дней Йожеф САБО Динамо 03.11.2007 Металлист (д) 0:1 66 лет 333 дня Виктор НОСОВ Ворскла 17.06.2007 Ильичевец (д) 3:0 66 лет 120 дней Юрий ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ Карпаты 26.05.2013 Таврия (д) 1:1 66 лет 51 день Александр ТОМАХ Металлург З 07.12.2014 Ильичевец (г) 2:1 66 лет 19 дней Семен АЛЬТМАН Таврия 10.05.2012 Динамо (г) 1:1 65 лет 126 дней Юрий СЕМИН Динамо 14.09.2012 Карпаты (д) 3:1 65 лет 104 дня Мирон МАРКЕВИЧ Днепр 15.05.2016 Олимпик (д) 1:1 64 года 307 дней Валентин ХОДУКИН Кривбасс 19.06.2004 Карпаты (д) 0:2

* на день последнего матча.

Самые молодые тренеры в чемпионатах Украины

Возраст* Тренер Клуб Дата Соперник Счет 25 лет 214 дней Кирилл НЕСТЕРЕНКО Сталь Км 01.10.2017 Верес (г) 1:1 29 лет 120 дней Дарио ДРУДИ Звезда 21.08.2016 Черноморец (д) 0:1 31 год 231 день Роман ГАНДЗИН Львов 04.06.2023 Колос (г) 0:1 33 года 45 дней Иван ФЕДЫК Рух 23.08.2020 Ворскла (г) 2:5 33 года 63 дня Юрий КАЛИТВИНЦЕВ Закарпатье 07.07.2001 Шахтер (г) 1:5 33 года 118 дней Юрий СЕВАСТЬЯНОВ Заря 05.03.1995 Торпедо (г) 0:4 33 года 234 дня Александр СЕВИДОВ Металлург Д 09.03.2003 Ворскла (д) 2:0 33 года 317 дней Игорь ЮРЧЕНКО Прикарпатье 19.07.1994 Днепр (д) 1:1 33 года 341 день Сергей МАРУСИН Одесса 07.03.1992 Нефтяник (д) 0:1 34 года 191 день Степан ЮРЧИШИН Карпаты 06.03.1992 Черноморец (г) 2:2

* на день первого матча.