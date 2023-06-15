Италия15 июня 2023, 17:02 | Обновлено 15 июня 2023, 17:23
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Неприкосновенный. Интер не намерен продавать Ньюкаслу Бареллу
«Нерадзурри» верят в одного из своих лидеров
15 июня 2023, 17:02 | Обновлено 15 июня 2023, 17:23
82
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Миланский «Интер» не имеет планов относительно продажи полузащитника Николо Бареллы.
26-летнего итальянца очень сильно хочет видеть у себя английский «Ньюкасл». Якобы он уже предложит 50 млн фунтов за Бареллу, но получил отказ.
«Интер» относит Николу к когорте неприкосновенных. Нельзя исключить того, что «сороки» на фоне такой позиции миланцев повысят ценник на Бареллу.
Во всех турнирах предыдущего сезона Николо Барелла провел за «Интер» 52 матч, забил 9 голов, сделал 10 ассистов.
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