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Италия
15 июня 2023, 17:02 | Обновлено 15 июня 2023, 17:23
82
0

Неприкосновенный. Интер не намерен продавать Ньюкаслу Бареллу

«Нерадзурри» верят в одного из своих лидеров

15 июня 2023, 17:02 | Обновлено 15 июня 2023, 17:23
82
0
Неприкосновенный. Интер не намерен продавать Ньюкаслу Бареллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Миланский «Интер» не имеет планов относительно продажи полузащитника Николо Бареллы.

26-летнего итальянца очень сильно хочет видеть у себя английский «Ньюкасл». Якобы он уже предложит 50 млн фунтов за Бареллу, но получил отказ.

«Интер» относит Николу к когорте неприкосновенных. Нельзя исключить того, что «сороки» на фоне такой позиции миланцев повысят ценник на Бареллу.

Во всех турнирах предыдущего сезона Николо Барелла провел за «Интер» 52 матч, забил 9 голов, сделал 10 ассистов.

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Николо Барелла Интер Милан Ньюкасл трансферы Серии A Серия A Английская Премьер-лига
Источник La Gazzetta dello Sport
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