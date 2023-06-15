Неприкосновенный. Интер не намерен продавать Ньюкаслу Бареллу

Миланский «Интер» не имеет планов относительно продажи полузащитника Николо Бареллы.

26-летнего итальянца очень сильно хочет видеть у себя английский «Ньюкасл». Якобы он уже предложит 50 млн фунтов за Бареллу, но получил отказ.

«Интер» относит Николу к когорте неприкосновенных. Нельзя исключить того, что «сороки» на фоне такой позиции миланцев повысят ценник на Бареллу.

Во всех турнирах предыдущего сезона Николо Барелла провел за «Интер» 52 матч, забил 9 голов, сделал 10 ассистов.