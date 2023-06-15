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Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 16:37 | Обновлено 15 июня 2023, 16:41
1122
0

Мирча Луческу побил рекорд Мирона Маркевича

Александр Кучер и Патрик ван Леувен вошли в топ-10 в четырех исторических номинациях

15 июня 2023, 16:37 | Обновлено 15 июня 2023, 16:41
1122
0
Мирча Луческу побил рекорд Мирона Маркевича
ФК Динамо. Мирча Луческу

В сезоне-2022/23 с клубами УПЛ работали 25 тренеров (18 отечественных и 7 иностранных), включая 10 дебютантов элитного дивизиона. В ходе чемпионата дважды происходила смена наставников во «Львове» и «Ингульце», по разу – в «Александрии», «Динамо», «Металлисте», «Металлисте 1925» и «Рухе».

По традиции минувший сезон не обошелся без «круглых» тренерских юбилеев. Так 250-й матч в чемпионатах Украины провел Владимир Шаран, 100-й – Игор Йовичевич, Сергей Ковалец и Виктор Скрипник. Юрий Вернидуб отпраздновал 100-ю викторию, а Владимир Шаран потерпел 100-е поражение. 950-й гол забили подопечные Мирчи Луческу, 150-й – Романа Григорчука, Игора Йовичевича и Виктора Скрипника, 100-й – Леонида Кучука. 300-й мяч пропустили команды Владимира Шарана, 150-й – Романа Григорчука, 100-й – Леонида Кучука и Виктора Скрипника, Рубеж 1000 очков превзошли коллективы Мирчи Луческу, 300 – Владимира Шарана, 200 – Романа Григорчука.

Сменился рекордсмен в одной исторической номинации. Мирча Луческу вышел в лидеры по числу побед – 318, обойдя на 10 пунктов прежнего рекордсмена Мирона Маркевича. К слову, Александр Кучер и Патрик ван Леувен вошли в топ-10 сразу четырех категорий: по проценту побед и набранных очков, наименьшему количеству ничьих (в среднем) и по средней результативности.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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итоги сезона УПЛ цифры и факты Мирча Луческу Мирон Маркевич
Источник Sport.ua
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