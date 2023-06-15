Жесткие наказания. Винисиус возглавил комитет ФИФА по борьбе с расизмом
Игрок встретился с Джанни Инфантино
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор, который недавно снова стал жертвой расистской атаки со стороны болельщиков, возглавил новый комитет ФИФА по борьбе с расизмом.
В комитет в основном войдут футболисты, которые будут предлагать более жесткие меры по борьбе с расизмом. Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что при проявлениях расизма нужно останавливать матчи.
«В футболе больше не должно быть расизма. Матчи нужно останавливать. Достаточно. Я попросил Винисиуса возглавить группу игроков, которые предложат более жесткие наказания за расизм».
«Нужно услышать игроков», — убежден Инфантино.
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Мне кажется тут что-то не так