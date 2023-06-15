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  4. Жесткие наказания. Винисиус возглавил комитет ФИФА по борьбе с расизмом
Испания
15 июня 2023, 16:31 | Обновлено 15 июня 2023, 16:44
868
5

Жесткие наказания. Винисиус возглавил комитет ФИФА по борьбе с расизмом

Игрок встретился с Джанни Инфантино

15 июня 2023, 16:31 | Обновлено 15 июня 2023, 16:44
868
5
Жесткие наказания. Винисиус возглавил комитет ФИФА по борьбе с расизмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор, который недавно снова стал жертвой расистской атаки со стороны болельщиков, возглавил новый комитет ФИФА по борьбе с расизмом.

В комитет в основном войдут футболисты, которые будут предлагать более жесткие меры по борьбе с расизмом. Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что при проявлениях расизма нужно останавливать матчи.

«В футболе больше не должно быть расизма. Матчи нужно останавливать. Достаточно. Я попросил Винисиуса возглавить группу игроков, которые предложат более жесткие наказания за расизм».

«Нужно услышать игроков», — убежден Инфантино.

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Винисиус Жуниор расизм Джанни Инфантино ФИФА
Источник Marca
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Комментарии 5
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nick07
тобто головне не неупереджений розгляд ситуації, а суворіше покарання? 
далеко ФІФА з такими "порядками" зайде
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+4
Олег Мандрівник
Когда нигер называет нигера нигером - то никаких проблем. Когда представитель любой другой расы называет нигера нигером - это расизм и оскорбление.
 Мне кажется тут что-то не так
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+1
Alexx
Вини сам язык показвает болельщикам и занимается провокациями .Родриго почемуто никто не трогает 
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+1
Умник
Клоунада продолжается.
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+1
DK1961
ФИФА комитет по защите ЛБГТ сообщества еще не создали? Какое безобразие...
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+1
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