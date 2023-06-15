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  4. Новый тренер Вереса рассказал о потенциальных новичках и задаче на сезон
Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 16:11 |
614
0

Новый тренер Вереса рассказал о потенциальных новичках и задаче на сезон

Сергей Лавриненко не исключает появление новичков из Ингульца

15 июня 2023, 16:11 |
614
0
Новый тренер Вереса рассказал о потенциальных новичках и задаче на сезон
ФК Верес

Новый тренер «Вереса» Сергей Лавриненко рассказал о потенциальных новичках, а также начале своей работы. Специалист получил контракт на три года.

«Хочу поблагодарить «Верес» за приглашение. И хотел бы поблагодарить тренерский штаб Юрия Вирта. Юрий поднял достаточно высокую планку в своей работе, и я надеюсь, что он останется в сердцах болельщиков «Вереса». Я готов к этому вызову и понимаю, насколько сложная задача. Думаю, смогу сделать «Верес» сильнее».

«Что касается команды, то мы видим, что «Верес» нуждался в усилении. Костяк есть, я многих игроков знаю. По новичкам уже ведем переговоры, фамилии пока не назовем. Мы знаем, что за каждого игрока нужно бороться. Да, мы рассматриваем небольшое количество игроков, которые могли бы нас усилить. В том числе из «Ингульца». Это возможно, но не факт, что случится».

«Сложный процесс, работа продолжается. Но есть понимание того, кого нужно пригласить к нам. Надеюсь, будет добротная и сильная команда, которая будет решать большие задачи. Задачу нам поставит руководство клуба», – сказал Лавриненко.

В клубе отметили, что задачей будет финиш в топ-10 УПЛ.

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Верес Ровно Сергей Лавриненко чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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