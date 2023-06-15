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Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 14:28 |
400
1

Верес рассказал о своем бюджете. Доход – 94 млн, дефицит – 21,5 млн

Клуб не приносит прибыль

15 июня 2023, 14:28 |
400
1
Верес рассказал о своем бюджете. Доход – 94 млн, дефицит – 21,5 млн
ФК Верес

«Верес» во время заседания Наблюдательного совета объявил о том, что доход клуба на 2023 год составляет 94 миллиона гривен. Из них 41,2 миллиона гривен удалось заработать на рекламе и спонсорских контрактах.

В клубе заявляют, что это один из рекордных показателей в УПЛ. Коммерческая деятельность принесла еще 10 миллионов гривен.

При этом общие расходы составляют 115,6 миллиона гривен, поэтому существует дефицит в размере 21,5 миллиона гривен. Клуб сообщил, что дефицит будет покрываться кредитными задолженностями и финансовой помощью.

«К сожалению, на сегодня клуб прибыль не приносит и не окупается, но мы стремимся к этому. Есть задача выйти на самоокупаемость в 2025 году, и мы к этой задаче идем».

«Хорошо бы иметь ТВ-пул, болельщиков на трибунах», — сказал президент клуба Иван Надеин.

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Источник ФК Верес
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Gargantua
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