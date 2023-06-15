На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
Вячеслав Савицкий защищал цвета аматорского клуба «Кудровка».
На войне с россией погиб украинский футболист Вячеслав Савицкий, который защищал цвета аматорского клуба «Кудровка».
Это произошло на Луганщине, вблизи поселка Белогоровка, на момент гибели Вячеславу было всего лишь 25 лет.
«Целая жизнь впереди, если бы российские оккупанты не напали на Украину, а он мужественно не пошел защищать мать. Скромный, тихий, но целеустремленный и боевой парень, который всегда был готов прийти на помощь.
Футбольный клуб «Кудривка» соболезнует родителям, родным и всем кто знал Вячеслава. Вечная память и слава Герою!», – говорится в сообщении клуба.
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