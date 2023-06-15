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Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 13:45 | Обновлено 15 июня 2023, 14:07
784
0

Во всех 30 матчах УПЛ-2022/23 приняли участие только 6 игроков

Больше всего времени провел на поле в минувшем сезоне Арсений Батагов

15 июня 2023, 13:45 | Обновлено 15 июня 2023, 14:07
784
0
Во всех 30 матчах УПЛ-2022/23 приняли участие только 6 игроков
ФК Заря. Арсений Батагов

В сезоне-2022/23 выступали 483 футболиста. И только шесть из них приняли участие во всех 30 матчах чемпионата. Больше всего времени провел на поле 21-летний защитник «Зари» Арсений Батагов, отыгравший 2655 минут. Среди вратарей гвардейцем №1 сезона оказался Евгений Волынец, отыгравший 29 встреч без замен в воротах «Колоса».

Среди легионеров больше всех матчей провели нападающий «Ворсклы» албанец Таулянт Сефери, а также полузащитники «Руха» нигериец Вив Соломон-Отабор и бразилец Таллес - по 28.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лидеры команд по числу проведенных матчей в УПЛ-2022/23

Клуб

Игрок

М

МС

Минуты

Заря

Арсений БАТАГОВ

30

30

2655

Назарий РУСИН

30

27

2149

Днепр-1

Александр ПИХАЛЕНОК

30

30

2503

Артем ДОВБИК

30

29

2624

Минай

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

30

29

2494

Ворскла

Руслан СТЕПАНЮК

30

27

2372

Колос

Евгений ВОЛЫНЕЦ

29

29

2610

Верес

Семен ВОВЧЕНКО

29

29

2610

Николай ГАЙДУЧИК

29

22

1795

Виталий ДАХНОВСКИЙ

29

19

1611

Александр ЛЕБЕДЕНКО

29

17

1554

Черноморец

Максим БРАГАРУ

29

29

2587

Металлист 1925

Никита БЕЗУГЛЫЙ

29

28

2525

Андрей РЕМЕНЮК

29

25

2001

Металлист

Александр МИЗЮК

29

27

2481

Александрия

Денис МИРОШНИЧЕНКО

29

27

2478

Рух

Ростислав ЛЯХ

29

27

2465

Шахтер

Георгий СУДАКОВ

29

27

2314

Львов

Владислав БУГАЙ

29

24

1957

Ингулец

Александр КУЧЕРЕНКО

28

26

2096

Артем СМОЛЯКОВ

28

24

2091

Динамо

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

27

27

2341

Сергей СИДОРЧУК

27

25

2308

Кривбасс

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

27

26

2300

М - всего матчей; МС - матчи в стартовом составе.

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Источник Sport.ua
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