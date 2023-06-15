Во всех 30 матчах УПЛ-2022/23 приняли участие только 6 игроков

В сезоне-2022/23 выступали 483 футболиста. И только шесть из них приняли участие во всех 30 матчах чемпионата. Больше всего времени провел на поле 21-летний защитник «Зари» Арсений Батагов, отыгравший 2655 минут. Среди вратарей гвардейцем №1 сезона оказался Евгений Волынец, отыгравший 29 встреч без замен в воротах «Колоса».

Среди легионеров больше всех матчей провели нападающий «Ворсклы» албанец Таулянт Сефери, а также полузащитники «Руха» нигериец Вив Соломон-Отабор и бразилец Таллес - по 28.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лидеры команд по числу проведенных матчей в УПЛ-2022/23

Клуб Игрок М МС Минуты Заря Арсений БАТАГОВ 30 30 2655 Назарий РУСИН 30 27 2149 Днепр-1 Александр ПИХАЛЕНОК 30 30 2503 Артем ДОВБИК 30 29 2624 Минай Егор ТВЕРДОХЛЕБ 30 29 2494 Ворскла Руслан СТЕПАНЮК 30 27 2372 Колос Евгений ВОЛЫНЕЦ 29 29 2610 Верес Семен ВОВЧЕНКО 29 29 2610 Николай ГАЙДУЧИК 29 22 1795 Виталий ДАХНОВСКИЙ 29 19 1611 Александр ЛЕБЕДЕНКО 29 17 1554 Черноморец Максим БРАГАРУ 29 29 2587 Металлист 1925 Никита БЕЗУГЛЫЙ 29 28 2525 Андрей РЕМЕНЮК 29 25 2001 Металлист Александр МИЗЮК 29 27 2481 Александрия Денис МИРОШНИЧЕНКО 29 27 2478 Рух Ростислав ЛЯХ 29 27 2465 Шахтер Георгий СУДАКОВ 29 27 2314 Львов Владислав БУГАЙ 29 24 1957 Ингулец Александр КУЧЕРЕНКО 28 26 2096 Артем СМОЛЯКОВ 28 24 2091 Динамо Виталий БУЯЛЬСКИЙ 27 27 2341 Сергей СИДОРЧУК 27 25 2308 Кривбасс Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ 27 26 2300

М - всего матчей; МС - матчи в стартовом составе.