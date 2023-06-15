Во всех 30 матчах УПЛ-2022/23 приняли участие только 6 игроков
Больше всего времени провел на поле в минувшем сезоне Арсений Батагов
В сезоне-2022/23 выступали 483 футболиста. И только шесть из них приняли участие во всех 30 матчах чемпионата. Больше всего времени провел на поле 21-летний защитник «Зари» Арсений Батагов, отыгравший 2655 минут. Среди вратарей гвардейцем №1 сезона оказался Евгений Волынец, отыгравший 29 встреч без замен в воротах «Колоса».
Среди легионеров больше всех матчей провели нападающий «Ворсклы» албанец Таулянт Сефери, а также полузащитники «Руха» нигериец Вив Соломон-Отабор и бразилец Таллес - по 28.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лидеры команд по числу проведенных матчей в УПЛ-2022/23
|
Клуб
|
Игрок
|
М
|
МС
|
Минуты
|
Заря
|
Арсений БАТАГОВ
|
30
|
30
|
2655
|
|
Назарий РУСИН
|
30
|
27
|
2149
|
Днепр-1
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
30
|
30
|
2503
|
|
Артем ДОВБИК
|
30
|
29
|
2624
|
Минай
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
30
|
29
|
2494
|
Ворскла
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
30
|
27
|
2372
|
Колос
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
29
|
29
|
2610
|
Верес
|
Семен ВОВЧЕНКО
|
29
|
29
|
2610
|
|
Николай ГАЙДУЧИК
|
29
|
22
|
1795
|
|
Виталий ДАХНОВСКИЙ
|
29
|
19
|
1611
|
|
Александр ЛЕБЕДЕНКО
|
29
|
17
|
1554
|
Черноморец
|
Максим БРАГАРУ
|
29
|
29
|
2587
|
Металлист 1925
|
Никита БЕЗУГЛЫЙ
|
29
|
28
|
2525
|
|
Андрей РЕМЕНЮК
|
29
|
25
|
2001
|
Металлист
|
Александр МИЗЮК
|
29
|
27
|
2481
|
Александрия
|
Денис МИРОШНИЧЕНКО
|
29
|
27
|
2478
|
Рух
|
Ростислав ЛЯХ
|
29
|
27
|
2465
|
Шахтер
|
Георгий СУДАКОВ
|
29
|
27
|
2314
|
Львов
|
Владислав БУГАЙ
|
29
|
24
|
1957
|
Ингулец
|
Александр КУЧЕРЕНКО
|
28
|
26
|
2096
|
|
Артем СМОЛЯКОВ
|
28
|
24
|
2091
|
Динамо
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
27
|
27
|
2341
|
|
Сергей СИДОРЧУК
|
27
|
25
|
2308
|
Кривбасс
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
27
|
26
|
2300
М - всего матчей; МС - матчи в стартовом составе.
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