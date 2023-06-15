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  4. 40 миллионов – мало. Челси отказал МЮ в попытке приобрести хавбека
Англия
15 июня 2023, 13:11 |
1129
4

40 миллионов – мало. Челси отказал МЮ в попытке приобрести хавбека

Мэйсон Маунт нужен МЮ

15 июня 2023, 13:11 |
1129
4
40 миллионов – мало. Челси отказал МЮ в попытке приобрести хавбека
Sky Sports. Мэйсон Маунт

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение по хавбеку Мэйсону Маунту, чей контракт с «Челси» завершается через год.

МЮ предложил 40 миллионов фунтов, однако получил отказ.

Учитывая ситуацию с контрактом Маунта, манчестерский клуб не собирается отдать за футболиста 70 миллионов, которые хочет «Челси», но готов продолжать переговоры.

24-летний Маунт является приоритетной целью для тренера МЮ Эрика тен Хага.

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Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Rzechpospolita
Цікаво, чому Маунта продають, топовий, універсальний гравець, який може закрити кілька позицій… такий гравець на протязі всього сезону точно знадобиться!!! безглузде рішення від Челсі! Хто його купе, точно не програє…
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0
Alexx
Когда то хитрый Срна чтоб спихнуть мудрика все время говорил что грилиша купили за 100 млн .Теперь вполне резонно челси может говорить что если мулрик никакущий стоил 70.то маунт должен стоить  как минимум 140 
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0
Gargantua
полмудрика
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Через рік контракт закінчується! 40 млн фунтів це з головою достатньо
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