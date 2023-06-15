Англия15 июня 2023, 13:11 |
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40 миллионов – мало. Челси отказал МЮ в попытке приобрести хавбека
Мэйсон Маунт нужен МЮ
15 июня 2023, 13:11 |
1129
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По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение по хавбеку Мэйсону Маунту, чей контракт с «Челси» завершается через год.
МЮ предложил 40 миллионов фунтов, однако получил отказ.
Учитывая ситуацию с контрактом Маунта, манчестерский клуб не собирается отдать за футболиста 70 миллионов, которые хочет «Челси», но готов продолжать переговоры.
24-летний Маунт является приоритетной целью для тренера МЮ Эрика тен Хага.
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Комментарии 4
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Цікаво, чому Маунта продають, топовий, універсальний гравець, який може закрити кілька позицій… такий гравець на протязі всього сезону точно знадобиться!!! безглузде рішення від Челсі! Хто його купе, точно не програє…
Когда то хитрый Срна чтоб спихнуть мудрика все время говорил что грилиша купили за 100 млн .Теперь вполне резонно челси может говорить что если мулрик никакущий стоил 70.то маунт должен стоить как минимум 140
полмудрика
Через рік контракт закінчується! 40 млн фунтів це з головою достатньо
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