40 миллионов – мало. Челси отказал МЮ в попытке приобрести хавбека

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение по хавбеку Мэйсону Маунту, чей контракт с «Челси» завершается через год.

МЮ предложил 40 миллионов фунтов, однако получил отказ.

Учитывая ситуацию с контрактом Маунта, манчестерский клуб не собирается отдать за футболиста 70 миллионов, которые хочет «Челси», но готов продолжать переговоры.

24-летний Маунт является приоритетной целью для тренера МЮ Эрика тен Хага.