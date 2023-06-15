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WTA
15 июня 2023, 13:15 | Обновлено 15 июня 2023, 13:16
81
0

Калинина / Корне – Мухаммад / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Ноттингеме

15 июня 2023, 13:15 | Обновлено 15 июня 2023, 13:16
81
0
Калинина / Корне – Мухаммад / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

15 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме в парном разряде.

В первом круге украинка в дуэте с Ализе Корне из Франции сразится против второго сеяного тандема Эйжа Мухаммад / Джулиана Олмос (США / Мексика). Встреча состоится 3-м запуском после матча Ву / Чжу – Эйкери / Нил. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча сразятся против дуэта Алисия Барнетт / Оливия Николлз (Великобритания).

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Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Ноттингем Ализе Корне Эйжа Мухаммад Джулиана Олмос
Источник Sport.ua
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