Калинина / Корне – Мухаммад / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме в парном разряде.

В первом круге украинка в дуэте с Ализе Корне из Франции сразится против второго сеяного тандема Эйжа Мухаммад / Джулиана Олмос (США / Мексика). Встреча состоится 3-м запуском после матча Ву / Чжу – Эйкери / Нил. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Победительницы матча сразятся против дуэта Алисия Барнетт / Оливия Николлз (Великобритания).

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