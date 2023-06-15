Калинина / Корне – Мухаммад / Олмос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Ноттингеме
15 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина начнет выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме в парном разряде.
В первом круге украинка в дуэте с Ализе Корне из Франции сразится против второго сеяного тандема Эйжа Мухаммад / Джулиана Олмос (США / Мексика). Встреча состоится 3-м запуском после матча Ву / Чжу – Эйкери / Нил. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Победительницы матча сразятся против дуэта Алисия Барнетт / Оливия Николлз (Великобритания).
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