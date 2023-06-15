Яркий старт для Мудрика. Челси начнет сезон АПЛ против Ливерпуля

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа, а чемпион Манчестер Сити в этот день откроет чемпионат матчем против новичка Бернли. Наставником команды является экс-игрок Сити Венсан Компани.

Самый сложный старт предстоит Челси Маурисио Почеттино. Михаил Мудрик и партнеры примут на своем поле Ливерпуль. Арсенал Александра Зинченко сыграет с Ноттингем Форест, а Эвертон Виталия Миколенко сразится с Фулхэмом.

Кроме того, Брентфорд Егора Ярмолюка сыграет с Тоттенхэмом, а Борнмут Ильи Забарного примет Вест Хэм.

АПЛ, 1-й тур

11 августа

Бернли - Манчестер Сити

12 августа

Арсенал - Ноттингем Форест

Борнмут - Вест Хэм

Брайтон - Лутон

Эвертон - Фулхэм

Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас

Ньюкасл - Астон Вилла

13 августа

Брентфорд - Тоттенхэм

Челси - Ливерпуль

14 августа

МЮ - Вулверхэмптон

Полное расписание сезона - по ссылке.