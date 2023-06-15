Яркий старт для Мудрика. Челси начнет сезон АПЛ против Ливерпуля
Команды украинцев узнали расписание сезона АПЛ
Новый сезон АПЛ стартует 11 августа, а чемпион Манчестер Сити в этот день откроет чемпионат матчем против новичка Бернли. Наставником команды является экс-игрок Сити Венсан Компани.
Самый сложный старт предстоит Челси Маурисио Почеттино. Михаил Мудрик и партнеры примут на своем поле Ливерпуль. Арсенал Александра Зинченко сыграет с Ноттингем Форест, а Эвертон Виталия Миколенко сразится с Фулхэмом.
Кроме того, Брентфорд Егора Ярмолюка сыграет с Тоттенхэмом, а Борнмут Ильи Забарного примет Вест Хэм.
АПЛ, 1-й тур
11 августа
Бернли - Манчестер Сити
12 августа
Арсенал - Ноттингем Форест
Борнмут - Вест Хэм
Брайтон - Лутон
Эвертон - Фулхэм
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
Ньюкасл - Астон Вилла
13 августа
Брентфорд - Тоттенхэм
Челси - Ливерпуль
14 августа
МЮ - Вулверхэмптон
Полное расписание сезона - по ссылке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коллектив Златко Далича был близок к победе и в основное время, однако соперники еще сопротивлялись
Александр дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану