Виталий Сачко – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Словакии
15 июня украинские теннисисты Виталий Сачко (№266 ATP) и Илья Марченко (№345 ATP) сыграют между собой в рамках грунтового челленджере в Братиславе.
Поединок пройдет вторым запуском после парного матча с участием Владислава Манафова. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.
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Ранее теннисисты играли дважды, Марченко проиграл обе встречи.
В следующем раунде победитель сразится против Мохамеда Сафвата (№474 ATP) или Федерико Кории (№93 ATP).
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