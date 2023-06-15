Виталий Сачко – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июня украинские теннисисты Виталий Сачко (№266 ATP) и Илья Марченко (№345 ATP) сыграют между собой в рамках грунтового челленджере в Братиславе.

Поединок пройдет вторым запуском после парного матча с участием Владислава Манафова. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты играли дважды, Марченко проиграл обе встречи.

В следующем раунде победитель сразится против Мохамеда Сафвата (№474 ATP) или Федерико Кории (№93 ATP).

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