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ATP
15 июня 2023, 11:36 | Обновлено 15 июня 2023, 11:42
46
0

Виталий Сачко – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Словакии

15 июня 2023, 11:36 | Обновлено 15 июня 2023, 11:42
46
0
Виталий Сачко – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Виталий Сачко

15 июня украинские теннисисты Виталий Сачко (№266 ATP) и Илья Марченко (№345 ATP) сыграют между собой в рамках грунтового челленджере в Братиславе.

Поединок пройдет вторым запуском после парного матча с участием Владислава Манафова. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли дважды, Марченко проиграл обе встречи.

В следующем раунде победитель сразится против Мохамеда Сафвата (№474 ATP) или Федерико Кории (№93 ATP).

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Виталий Сачко Илья Марченко ATP Братислава
Источник Sport.ua
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