РОНАЛДО: «Месси заслуживает Золотой мяч»
Легендарный бразилец назвал своего фаворита
Бывший нападающий «Реала» и «Барселоны» Роналдо считает, что нападающий «Интер» Майами Лионель Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Напомним, аргентинец выиграл со своей сборной чемпионат мира и стал лучшим игроком турнира.
«Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Думаю, награду дадут именно Лионелю. Он выиграл чемпионат мира, который является большим турниром», - сказал Роналдо.
Напомним, главным конкурентом Месси в борьбе за «Золотой мяч» будет нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Норвежец выиграл со своей командой требл, также стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов.
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