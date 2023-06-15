РОНАЛДО: «Месси заслуживает Золотой мяч»

Бывший нападающий «Реала» и «Барселоны» Роналдо считает, что нападающий «Интер» Майами Лионель Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Напомним, аргентинец выиграл со своей сборной чемпионат мира и стал лучшим игроком турнира.

«Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Думаю, награду дадут именно Лионелю. Он выиграл чемпионат мира, который является большим турниром», - сказал Роналдо.

Напомним, главным конкурентом Месси в борьбе за «Золотой мяч» будет нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Норвежец выиграл со своей командой требл, также стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов.