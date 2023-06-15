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  4. РОНАЛДО: «Месси заслуживает Золотой мяч»
Испания
15 июня 2023, 11:05 | Обновлено 15 июня 2023, 11:10
861
4

РОНАЛДО: «Месси заслуживает Золотой мяч»

Легендарный бразилец назвал своего фаворита

15 июня 2023, 11:05 | Обновлено 15 июня 2023, 11:10
861
4
РОНАЛДО: «Месси заслуживает Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Бывший нападающий «Реала» и «Барселоны» Роналдо считает, что нападающий «Интер» Майами Лионель Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Напомним, аргентинец выиграл со своей сборной чемпионат мира и стал лучшим игроком турнира.

«Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч». Думаю, награду дадут именно Лионелю. Он выиграл чемпионат мира, который является большим турниром», - сказал Роналдо.

Напомним, главным конкурентом Месси в борьбе за «Золотой мяч» будет нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Норвежец выиграл со своей командой требл, также стал лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

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Роналдо Лионель Месси
Источник Football Espana
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terhoha
Скільки меся платить за золоті мячі? 
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rozalievka
А Беседин?
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