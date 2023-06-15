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WTA
15 июня 2023, 10:43 | Обновлено 15 июня 2023, 11:35
457
0

Ангелина Калинина – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Ноттингеме

15 июня 2023, 10:43 | Обновлено 15 июня 2023, 11:35
457
0
Ангелина Калинина – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

15 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№25 WTA) продолжит выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Во втором круге украинка, посеянная под пятым номером, сыграет против Хэрриет Дарт из Великобритании (№143 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Снигур – Бултер. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Дарьей Снигур (№157 WTA) или Кэти Бултер (№126 WTA).

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Источник Sport.ua
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