Ангелина Калинина – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№25 WTA) продолжит выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Во втором круге украинка, посеянная под пятым номером, сыграет против Хэрриет Дарт из Великобритании (№143 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Снигур – Бултер. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Дарьей Снигур (№157 WTA) или Кэти Бултер (№126 WTA).

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