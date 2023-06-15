Ангелина Калинина – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Ноттингеме
15 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№25 WTA) продолжит выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
Во втором круге украинка, посеянная под пятым номером, сыграет против Хэрриет Дарт из Великобритании (№143 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Снигур – Бултер. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Дарьей Снигур (№157 WTA) или Кэти Бултер (№126 WTA).
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