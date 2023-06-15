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WTA
15 июня 2023, 10:15 | Обновлено 15 июня 2023, 10:42
511
0

Дарья Снигур – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Ноттингеме

15 июня 2023, 10:15 | Обновлено 15 июня 2023, 10:42
511
0
Дарья Снигур – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Дарья Снигур

15 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№157 WTA) продолжит выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Во втором круге украинка в статусе лаки-лузера сыграет против Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA). Встреча начнется первым запуском. Время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Ангелиной Калининой (№25 WTA) или Хэрриет Дарт (№143 WTA).

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смотреть онлайн WTA Ноттингем Дарья Снигур Кэти Бултер
Источник Sport.ua
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