Дарья Снигур – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Ноттингеме
15 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№157 WTA) продолжит выступления на травяном турнире серии WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).
Во втором круге украинка в статусе лаки-лузера сыграет против Кэти Бултер из Великобритании (№126 WTA). Встреча начнется первым запуском. Время начала поединка – 13:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Ангелиной Калининой (№25 WTA) или Хэрриет Дарт (№143 WTA).
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