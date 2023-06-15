Жорди АЛЬБА: «Чтобы завоевать трофей, нужно пройти двух мощных соперников»

Защитник сборной Испании Жорди Альба пообщался с журналистами в преддверии полуфинала Лиги наций против национальной команды Италии.

«Надеюсь, мы сможем завоевать этот трофей. Сейчас нам предстоит встреча с одной из сильнейших сборных мира. Чтобы завоевать трофей, нужно пройти двух мощных соперников. Будет нелегко, но наша команда подходит к матчам в отличном состоянии», - сказал Альба.

Матч между сборными Испании и Италии состоится сегодня, 15 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.