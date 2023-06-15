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  4. Жорди АЛЬБА: «Чтобы завоевать трофей, нужно пройти двух мощных соперников»
Лига Европы
15 июня 2023, 10:03 | Обновлено 15 июня 2023, 10:15
388
0

Жорди АЛЬБА: «Чтобы завоевать трофей, нужно пройти двух мощных соперников»

Защитник сборной Испании – о перспективах выиграть Лигу наций

15 июня 2023, 10:03 | Обновлено 15 июня 2023, 10:15
388
0
Жорди АЛЬБА: «Чтобы завоевать трофей, нужно пройти двух мощных соперников»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

Защитник сборной Испании Жорди Альба пообщался с журналистами в преддверии полуфинала Лиги наций против национальной команды Италии.

«Надеюсь, мы сможем завоевать этот трофей. Сейчас нам предстоит встреча с одной из сильнейших сборных мира. Чтобы завоевать трофей, нужно пройти двух мощных соперников. Будет нелегко, но наша команда подходит к матчам в отличном состоянии», - сказал Альба.

Матч между сборными Испании и Италии состоится сегодня, 15 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Жорди Альба сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу Лига наций Испания - Италия
Источник УЕФА
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