Леонардо БОНУЧЧИ: «Матч за сборную страны можно сравнить с кислородом»

Центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал об амбициях своей команды в Лиге наций в преддверии полуфинала турнира против национальной команды Испании.

«Матч за сборную страны можно сравнить с кислородом. Мне нравится защищать цвета своей страны. Наша сборная хочет показать, что мы достаточно хороши для того, чтобы выиграть этот трофей», - сказал Бонуччи.

Матч между сборными Испании и Италии состоится сегодня, 15 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.