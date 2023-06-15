Лига наций15 июня 2023, 08:16 | Обновлено 15 июня 2023, 08:27
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Леонардо БОНУЧЧИ: «Матч за сборную страны можно сравнить с кислородом»
Защитник cборной Италии – о предстоящем полуфинале Лиги наций
15 июня 2023, 08:16 | Обновлено 15 июня 2023, 08:27
63
0
Центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал об амбициях своей команды в Лиге наций в преддверии полуфинала турнира против национальной команды Испании.
«Матч за сборную страны можно сравнить с кислородом. Мне нравится защищать цвета своей страны. Наша сборная хочет показать, что мы достаточно хороши для того, чтобы выиграть этот трофей», - сказал Бонуччи.
Матч между сборными Испании и Италии состоится сегодня, 15 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
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