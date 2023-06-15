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  4. ЧУЛАНОВ: «Ярмоленко будет очень трудно отойти от дела всей своей жизни»
Украина. Премьер лига
15 июня 2023, 07:57 | Обновлено 15 июня 2023, 08:02
567
0

ЧУЛАНОВ: «Ярмоленко будет очень трудно отойти от дела всей своей жизни»

Капитан сборной Украины получил предупреждение от бывшего одноклубника

15 июня 2023, 07:57 | Обновлено 15 июня 2023, 08:02
567
0
ЧУЛАНОВ: «Ярмоленко будет очень трудно отойти от дела всей своей жизни»
УАФ. Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко

Бывший защитник «Десны» Владимир Чуланов, который в 2006-м году был партнером Андрея Ярмоленко по черниговской команде, поделился мнением о будущем капитана сборной Украины.

«После стольких лет в футболе, футбольной семье, ему будет очень трудно отойти от дела всей своей жизни. Но существует пример Шевченко, который тоже неплохо начал, однако сейчас уже не тренирует.

Все зависит от него. Андрей увидел всю эту тренерскую кухню изнутри на высоком уровне, значит ему есть, что передать другим. Я ему могу только пожелать удачи», - сказал Чуланов.

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Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Владимир Чуланов Десна Чернигов сборная Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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