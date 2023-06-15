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Нидерланды
15 июня 2023, 07:38 | Обновлено 15 июня 2023, 07:43
239
0

Вейналдум может вернуться в Фейеноорд

Сторона футболиста ведет переговоры о его возвращении в Нидерланды

15 июня 2023, 07:38 | Обновлено 15 июня 2023, 07:43
239
0
Вейналдум может вернуться в Фейеноорд
ФК ПСЖ. Джорджиньо Вейналдум

Воспитанник «Фейеноорда», игрок «Ромы» и сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум может вернуться в свой родной клуб.

Сторона футболиста ведет переговоры о его возвращении в Нидерланды. Тем более, что по контракту с ПСЖ у Вейналдума остался лишь один год.

Напомним, что права на нидерландца принадлежат ПСЖ, однако с 2022 года он находится в рядах «Ромы», пропустив первую половину сезона из-за состояния здоровья.

Всего у Вейналдума в прошедшем сезоне 23 выхода на поле, в которых ему удалось дважды забить и один раз отличиться ассистом.

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Фейеноорд Джорджиньо Вейналдум трансферы
Источник Football Insider
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