Альваро МОРАТА: «Всегда болею за Италию»

Форвард сборной Испании Альваро Мората пообщался с журналистами в преддверии полуфинала Лиги наций против национальной команды Италии.

«Я всегда болею за Италию, хочу, чтобы эта команда побеждала, но не в матчах с Испанией. Когда мы играем против них, то нет друзей на поле. Это важнейший матч, в котором нужна только победа. Это будет отличный полуфинал», - сказал Мората.

Матч между сборными Испании и Италии состоится сегодня, 15 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.