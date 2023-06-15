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Лига наций
15 июня 2023, 07:19 | Обновлено 15 июня 2023, 07:31
269
0

Альваро МОРАТА: «Всегда болею за Италию»

Форвард сборной Испании – о сопернике по полуфиналу Лиги наций

15 июня 2023, 07:19 | Обновлено 15 июня 2023, 07:31
269
0
Альваро МОРАТА: «Всегда болею за Италию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Форвард сборной Испании Альваро Мората пообщался с журналистами в преддверии полуфинала Лиги наций против национальной команды Италии.

«Я всегда болею за Италию, хочу, чтобы эта команда побеждала, но не в матчах с Испанией. Когда мы играем против них, то нет друзей на поле. Это важнейший матч, в котором нужна только победа. Это будет отличный полуфинал», - сказал Мората.

Матч между сборными Испании и Италии состоится сегодня, 15 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Альваро Мората Лига наций сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу Испания - Италия
Источник УЕФА
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