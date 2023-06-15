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  4. Роберто МАНЧИНИ: «Хотим победить, но это будет нелегко»
Лига наций
15 июня 2023, 05:01 |
42
0

Роберто МАНЧИНИ: «Хотим победить, но это будет нелегко»

Итальянский специалист – о планах подопечных на Финал четырех Лиги наций

15 июня 2023, 05:01 |
42
0
Роберто МАНЧИНИ: «Хотим победить, но это будет нелегко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от старта команды в решающей стадии розыгрыша Лиги наций, где ее ждет полуфинальная игра с командой Испании, намеченная на 15 июня.

Как известно, сборная Италии оказалась за бортом финального турнира чемпионата мира 2022 года, который состоялся в Катаре.

«Прежде всего, вернуться в финальный турнир – это большое достижение. На групповом этапе у нас были такие сильные соперники, как Германия, Англия и Венгрия. Мы вышли в финальную стадию, и ясно, что хотим победить, как и остальные, но это будет нелегко. Мне пришлось делать выбор по кадрам. К сожалению, кто-то остался за бортом, но все ребята, которые здесь, заслужили это», – заявил Манчини.

Матч Испания – Италия в полуфинале Лиги наций состоится в Энсхеде 15 июня, начало – в 21:45 по Киеву.

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Роберто Манчини Лига наций сборная Италии по футболу сборная Испании по футболу Испания - Италия
Источник УЕФА
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