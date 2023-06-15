Роберто МАНЧИНИ: «Хотим победить, но это будет нелегко»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от старта команды в решающей стадии розыгрыша Лиги наций, где ее ждет полуфинальная игра с командой Испании, намеченная на 15 июня.

Как известно, сборная Италии оказалась за бортом финального турнира чемпионата мира 2022 года, который состоялся в Катаре.

«Прежде всего, вернуться в финальный турнир – это большое достижение. На групповом этапе у нас были такие сильные соперники, как Германия, Англия и Венгрия. Мы вышли в финальную стадию, и ясно, что хотим победить, как и остальные, но это будет нелегко. Мне пришлось делать выбор по кадрам. К сожалению, кто-то остался за бортом, но все ребята, которые здесь, заслужили это», – заявил Манчини.

Матч Испания – Италия в полуфинале Лиги наций состоится в Энсхеде 15 июня, начало – в 21:45 по Киеву.