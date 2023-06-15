Пушка и пенальти. Петкович и Модрич забили за Хорватию в овертаймах

В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.

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Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

Бруно Петкович (дальним ударом) и Лука Модрич (с пенальти) забили за Хорватию в овертаймах. Хорватия обыграла Нидерланды (4:2) и вышла в финал Лиги наций.

ГОЛ! 2:3. Бруно Петкович, 98 мин

ГОЛ! 2:4. Лука Модрич, 116 мин (пен)