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Лига наций
15 июня 2023, 00:19 | Обновлено 15 июня 2023, 00:34
108
0

Пушка и пенальти. Петкович и Модрич забили за Хорватию в овертаймах

Хорватия обыграла Нидерланды и вышла в финал Лиги наций

15 июня 2023, 00:19 | Обновлено 15 июня 2023, 00:34
108
0
Пушка и пенальти. Петкович и Модрич забили за Хорватию в овертаймах
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

Бруно Петкович (дальним ударом) и Лука Модрич (с пенальти) забили за Хорватию в овертаймах. Хорватия обыграла Нидерланды (4:2) и вышла в финал Лиги наций.

ГОЛ! 2:3. Бруно Петкович, 98 мин

ГОЛ! 2:4. Лука Модрич, 116 мин (пен)

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Источник Sport.ua
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