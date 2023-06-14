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Лига наций
14 июня 2023, 23:43 | Обновлено 14 июня 2023, 23:46
341
0

Будут овертаймы! Ноа Ланг спас Нидерланды от поражения на 90+6 минуте

В Роттердаме в полуфинале Лиги наций встречаются Нидерланды и Хорватия

14 июня 2023, 23:43 | Обновлено 14 июня 2023, 23:46
341
0
Будут овертаймы! Ноа Ланг спас Нидерланды от поражения на 90+6 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

Ноа Ланг спас Нидерланды от поражения на 90+6 минуте (2:2).

ГОЛ! 2:2. Ноа Ланг, 90+6 мин.

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Источник Sport.ua
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