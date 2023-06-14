Лига наций14 июня 2023, 23:43 | Обновлено 14 июня 2023, 23:46
341
0
Будут овертаймы! Ноа Ланг спас Нидерланды от поражения на 90+6 минуте
В Роттердаме в полуфинале Лиги наций встречаются Нидерланды и Хорватия
14 июня 2023, 23:43 | Обновлено 14 июня 2023, 23:46
341
0
В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».
Ноа Ланг спас Нидерланды от поражения на 90+6 минуте (2:2).
ГОЛ! 2:2. Ноа Ланг, 90+6 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2023, 07:10 18
По данным Цыганыка, румынский специалист остается в «Динамо» еще на сезон
Футбол | 14 июня 2023, 23:59 1
Из-за повреждений Валерий Бондарь и Александр Пихаленок не помогут сборной
Футбол | 14.06.2023, 18:59
Футбол | 14.06.2023, 06:05
Футбол | 14.06.2023, 16:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.06.2023, 06:14 2
13.06.2023, 07:04 42
13.06.2023, 02:05 2
14.06.2023, 09:05 35
13.06.2023, 15:53 5
14.06.2023, 14:39
13.06.2023, 10:31 5
13.06.2023, 12:03 2