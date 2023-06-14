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Лига наций
14 июня 2023, 23:27 | Обновлено 14 июня 2023, 23:35
544
0

Замкнул передачу с фланга. Марио Пашалич вывел Хорватию вперед

На 73-й минуте Хорватия сделала заявку на выход в финал Лиги наций

14 июня 2023, 23:27 | Обновлено 14 июня 2023, 23:35
544
0
Замкнул передачу с фланга. Марио Пашалич вывел Хорватию вперед
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

На 73-й минуте Марио Пашалич замкнул передачу с фланга и вывл Хорватию вперед (2:1).

ГОЛ! 1:2. Марио Пашалич, 73 мин (пен)

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Источник Sport.ua
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