Замкнул передачу с фланга. Марио Пашалич вывел Хорватию вперед

В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.

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Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

На 73-й минуте Марио Пашалич замкнул передачу с фланга и вывл Хорватию вперед (2:1).

ГОЛ! 1:2. Марио Пашалич, 73 мин (пен)