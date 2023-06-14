Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Хорватия нанесла ответный удар. Крамарич сравнял счет с пенальти
Лига наций
14 июня 2023, 23:07 | Обновлено 14 июня 2023, 23:32
124
0

ВИДЕО. Хорватия нанесла ответный удар. Крамарич сравнял счет с пенальти

На 55-й минуте матча в ворота Нидерландов был назначен 11-метровый

14 июня 2023, 23:07 | Обновлено 14 июня 2023, 23:32
124
0
ВИДЕО. Хорватия нанесла ответный удар. Крамарич сравнял счет с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

На 55-й минуте Андрей Крамарич реализовал пенальти и сравнял счет для сборной Хорватии (1:1).

ГОЛ! 1:1. Андрей Крамарич, 55 мин (пен)

По теме:
Замкнул передачу с фланга. Марио Пашалич вывел Хорватию вперед
Нидерланды – Хорватия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Оставили одного перед воротами. Мален открыл счет для Нидерландов
сборная Хорватии по футболу Лига наций сборная Нидерландов по футболу видео голов и обзор Нидерланды - Хорватия пенальти Андрей Крамарич
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, какие каналы покажут матч Северная Македония – Украина
Футбол | 14 июня 2023, 17:43 16
Известно, какие каналы покажут матч Северная Македония – Украина
Известно, какие каналы покажут матч Северная Македония – Украина

Встреча состоится 16 июня в 21:45 по Киеву

Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Футбол | 14 июня 2023, 06:05 6
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину

Цыганык считает, что причиной стали скандалы с дискредитацией конкурентов

Пирс МОРГАН – про Зеленского: Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой
Футбол | 14.06.2023, 21:01
Пирс МОРГАН – про Зеленского: Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой
Пирс МОРГАН – про Зеленского: Я думаю, что он смелый и вдохновляющий герой
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
Футбол | 14.06.2023, 15:48
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт покинул Верес
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Футбол | 14.06.2023, 09:05
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
14.06.2023, 14:39
Бокс
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
14.06.2023, 05:57 1
Хоккей
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме
Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Ноттингеме
13.06.2023, 19:57
Теннис
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
12.06.2023, 17:00
Футбол
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов 2023/24
13.06.2023, 13:10 1
Футбол
ВИДЕО [18+]. Бублик в паузе матча выдал гневную тираду с матами
ВИДЕО [18+]. Бублик в паузе матча выдал гневную тираду с матами
14.06.2023, 06:35 9
Теннис
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
13.06.2023, 10:31 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности