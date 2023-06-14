Лига наций14 июня 2023, 23:07 | Обновлено 14 июня 2023, 23:32
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ВИДЕО. Хорватия нанесла ответный удар. Крамарич сравнял счет с пенальти
На 55-й минуте матча в ворота Нидерландов был назначен 11-метровый
14 июня 2023, 23:07 | Обновлено 14 июня 2023, 23:32
124
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В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».
На 55-й минуте Андрей Крамарич реализовал пенальти и сравнял счет для сборной Хорватии (1:1).
ГОЛ! 1:1. Андрей Крамарич, 55 мин (пен)
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