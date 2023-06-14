ВИДЕО. Хорватия нанесла ответный удар. Крамарич сравнял счет с пенальти

В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.

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Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

На 55-й минуте Андрей Крамарич реализовал пенальти и сравнял счет для сборной Хорватии (1:1).

ГОЛ! 1:1. Андрей Крамарич, 55 мин (пен)