ВИДЕО. Оставили одного перед воротами. Мален открыл счет для Нидерландов

В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.

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Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

На 34-й минуте хозяева поля в Роттердаме забили первый гол хорватам.

Дониелл Мален, которого оставили одного перед воротами, открыл счет для Нидерландов (1:0).

ГОЛ! 1:0. Дониелл Мален, 34 мин.