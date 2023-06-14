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Лига наций
14 июня 2023, 22:23 | Обновлено 14 июня 2023, 23:02
538
0

ВИДЕО. Оставили одного перед воротами. Мален открыл счет для Нидерландов

На 34-й минуте хозяева поля в Роттердаме забили первый гол хорватам

14 июня 2023, 22:23 | Обновлено 14 июня 2023, 23:02
538
0
ВИДЕО. Оставили одного перед воротами. Мален открыл счет для Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.

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Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».

На 34-й минуте хозяева поля в Роттердаме забили первый гол хорватам.

Дониелл Мален, которого оставили одного перед воротами, открыл счет для Нидерландов (1:0).

ГОЛ! 1:0. Дониелл Мален, 34 мин.

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Источник Sport.ua
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