Лига наций14 июня 2023, 22:23 | Обновлено 14 июня 2023, 23:02
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ВИДЕО. Оставили одного перед воротами. Мален открыл счет для Нидерландов
На 34-й минуте хозяева поля в Роттердаме забили первый гол хорватам
14 июня 2023, 22:23 | Обновлено 14 июня 2023, 23:02
538
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В среду, 14 июня, проходит полуфинальный поединок Лиги наций, в котором встречаются сборные Нидерландов и Хорватии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Роттердаме (Нидерланды), на стадионе «Де Кейп».
На 34-й минуте хозяева поля в Роттердаме забили первый гол хорватам.
Дониелл Мален, которого оставили одного перед воротами, открыл счет для Нидерландов (1:0).
ГОЛ! 1:0. Дониелл Мален, 34 мин.
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