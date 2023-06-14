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Украина. Первая лига
14 июня 2023, 21:38 |
1144
0

В тренерском штабе Подолья будет пополнение

Клуб из Хмельницкого возобновит участие в Первой лиге Украины

14 июня 2023, 21:38 |
1144
0
В тренерском штабе Подолья будет пополнение
ФК Подолье

После продолжительного перерыва, вызванного полномасштабной российской агрессией, хмельницкое «Подолье» решило возобновить свое участие в Первой лиге Украины.

Как стало известно Sport.ua, подоляне начнут подготовку к новым испытаниям 19 июня в Хмельницком. Следующие сборы также пройдут дома.

Есть пополнение в тренерском штабе. Наставнику Виталию Костышину по-прежнему будут помогать Руслан Соболевский и Александр Mандзюк, а тренером по физподготовке будет Александр Дзюбчик, который в прошлом сезоне работал с сильнейшей любительской командой области – «Колос» (Полонное).

С первыми летними новичками контракты будут подписаны на следующей неделе.

Что касается первого спарринга, то он запланирован на 27 июня с одной из команд из соседних областей.

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Подолье Хмельницкий Виталий Костышин Первая лига Украины назначение тренера чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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