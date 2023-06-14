Франческо АЧЕРБИ: «Мы уважаем Испанию, но не боимся»

Защитник сборной Италии Франческо Ачерби поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций против Испании (15 июня):

«Испанию мы уважаем, но не боимся. Знаем их сильные и слабые стороны. Это важный матч. Мы хотим победить и выйти в финал.

Готов ли я готов? Я был готов уже через день после финала в Стамбуле. Следующий день я провел в размышлениях о том, что можно было бы сделать, чтобы избежать поражения.

Такие результаты случаются, главное – становиться лучше с каждым днем. Я в сборной, и сейчас все мои мысли здесь. Мне не нужна какая-то дополнительная мотивация».