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  4. Франческо АЧЕРБИ: «Мы уважаем Испанию, но не боимся»
Лига наций
14 июня 2023, 17:42 |
180
0

Франческо АЧЕРБИ: «Мы уважаем Испанию, но не боимся»

Защитник сборной Италии – о полуфинале Лиги наций

14 июня 2023, 17:42 |
180
0
Франческо АЧЕРБИ: «Мы уважаем Испанию, но не боимся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Ачерби

Защитник сборной Италии Франческо Ачерби поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций против Испании (15 июня):

«Испанию мы уважаем, но не боимся. Знаем их сильные и слабые стороны. Это важный матч. Мы хотим победить и выйти в финал.

Готов ли я готов? Я был готов уже через день после финала в Стамбуле. Следующий день я провел в размышлениях о том, что можно было бы сделать, чтобы избежать поражения.

Такие результаты случаются, главное – становиться лучше с каждым днем. Я в сборной, и сейчас все мои мысли здесь. Мне не нужна какая-то дополнительная мотивация».

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Франческо Ачерби сборная Италии по футболу Лига наций Испания - Италия
Источник УЕФА
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