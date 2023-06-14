ВИДЕО. 10 лучших голов Шахтера в сезоне 2022/23

Донецкий «Шахтер» опубликовал видео, в котором собрал 10 лучших голов «горняков» в завершившемся сезоне.

В подборку попали мячи, который забивали Александр Зубков, Михаил Мудрик, Даниил Сикан, Ярослав Ракицкий, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Тарас Степаненко и Артем Бондаренко.

Отметим, что в сезоне 2022/23 «Шахтер» стал чемпионом Украины.