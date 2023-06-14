Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 10 лучших голов Шахтера в сезоне 2022/23
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 16:44 |
140
0

ВИДЕО. 10 лучших голов Шахтера в сезоне 2022/23

«Горняки» забивали красиво и нестандартно

14 июня 2023, 16:44 |
140
0
ВИДЕО. 10 лучших голов Шахтера в сезоне 2022/23
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Донецкий «Шахтер» опубликовал видео, в котором собрал 10 лучших голов «горняков» в завершившемся сезоне.

В подборку попали мячи, который забивали Александр Зубков, Михаил Мудрик, Даниил Сикан, Ярослав Ракицкий, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Тарас Степаненко и Артем Бондаренко.

Отметим, что в сезоне 2022/23 «Шахтер» стал чемпионом Украины.

По теме:
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Потенциал Мудрика не имеет границ»
Самой дисциплинированной командой чемпионата стал Шахтер
Шахтер Донецк Александр Зубков Михаил Мудрик Даниил Сикан Ярослав Ракицкий Георгий Судаков Дмитрий Крыськив Тарас Степаненко Артем Бондаренко видео
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
Футбол | 13 июня 2023, 21:25 0
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне

Все более четкими становятся контуры нового сезона в ПФЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
Футбол | 13 июня 2023, 19:31 15
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко покидает Аль-Айн

Украинский вингер завершил этап карьеры в клубе из ОАЭ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
Футбол | 14.06.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
Снова травма. Форвард Динамо Супряга пропустит старт сезона
Футбол | 14.06.2023, 12:11
Снова травма. Форвард Динамо Супряга пропустит старт сезона
Снова травма. Форвард Динамо Супряга пропустит старт сезона
Кучер встретился с Коломойским. Днепру-1 поставлена задача на евросезон
Футбол | 13.06.2023, 20:39
Кучер встретился с Коломойским. Днепру-1 поставлена задача на евросезон
Кучер встретился с Коломойским. Днепру-1 поставлена задача на евросезон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
12.06.2023, 22:46 16
Футбол
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
14.06.2023, 06:05 6
Футбол
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
13.06.2023, 06:14 2
Баскетбол
В Кривом Роге оккупанты попали в 5-этажку, есть погибшие и раненые
В Кривом Роге оккупанты попали в 5-этажку, есть погибшие и раненые
13.06.2023, 07:37 1
Война
«Калиберный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
«Калиберный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
14.06.2023, 07:35 8
Война
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
13.06.2023, 01:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности