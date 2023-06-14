Украина. Премьер лига14 июня 2023, 16:44 |
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ВИДЕО. 10 лучших голов Шахтера в сезоне 2022/23
«Горняки» забивали красиво и нестандартно
14 июня 2023, 16:44 |
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Донецкий «Шахтер» опубликовал видео, в котором собрал 10 лучших голов «горняков» в завершившемся сезоне.
В подборку попали мячи, который забивали Александр Зубков, Михаил Мудрик, Даниил Сикан, Ярослав Ракицкий, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Тарас Степаненко и Артем Бондаренко.
Отметим, что в сезоне 2022/23 «Шахтер» стал чемпионом Украины.
⚽️ 10 найкращих голів «Шахтаря» в сезоні-2022/23 🤩— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 14, 2023
🔥 Обирайте найкрасивіший у коментарях! ✍🏻#Shakhtar pic.twitter.com/cmGylIdlx3
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