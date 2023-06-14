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14 июня 2023, 16:15 |
1319
0

Кто к Роналду и Бензема? В Саудовской Аравии хотят подписать 12 звезд

На Роналду и Бензема не остановятся

14 июня 2023, 16:15 |
1319
0
Кто к Роналду и Бензема? В Саудовской Аравии хотят подписать 12 звезд
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

По информации The Athletic, глобальный проект Саудовской Аравии по развитию своего футбольного чемпионата включает в себя приглашение минимум 12 звезд мирового футбола.

В планы входит ситуация, когда четыре ведущих клуба страны (Аль-Иттихад, Аль-Хиляль, Аль-Ахли, Аль-Наср) перед стартом сезона 2023/24 будут иметь в своем составе по три звездных игрока.

В Саудовскую Аравию уже перебрались Криштиану Роналду и Карим Бензема, близок к переходу Нголо Канте, пытаются переманить Илкая Гюндогана, Луку Модрича, Неймара, Уго Льориса, Роберто Фирмино и других игроков.

Главной неудачей пока что остается Лионель Месси, который имел выгодное предложение, но выбрал Интер Майами.

Пока что футбольные функционеры Саудовской Аравии сосредоточены на привлечении топ-игроков, которым за 30 лет, но в будущем они надеются подписывать и более молодых футболистов.

Глобальные планы страны включают в себя проведение ЧМ-2030 или ЧМ-2034, а также подъем чемпионата в топ-10 сильнейших в мире.

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Криштиану Роналду Карим Бензема чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы
Источник The Athletic
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