Осимхен не продлит контракт с Наполи

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен не собирается продлевать с клубом контракт, который истекает летом 2025 года. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Это связано с желанием Осимхена покинуть «Наполи». У него на руках есть предложения от «Челси» и «ПСЖ».

Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» летом 2020 года за 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего нигерийского форварда 31 гол и 5 ассистов в 39 матчах за «Наполи» во всех турнирах.