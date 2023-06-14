Италия14 июня 2023, 16:19 |
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Осимхен не продлит контракт с Наполи
У форварда на руках два больших предложения
14 июня 2023, 16:19 |
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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен не собирается продлевать с клубом контракт, который истекает летом 2025 года. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Это связано с желанием Осимхена покинуть «Наполи». У него на руках есть предложения от «Челси» и «ПСЖ».
Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» летом 2020 года за 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего нигерийского форварда 31 гол и 5 ассистов в 39 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
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