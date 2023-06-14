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Италия
14 июня 2023, 16:19 |
669
0

Осимхен не продлит контракт с Наполи

У форварда на руках два больших предложения

14 июня 2023, 16:19 |
669
0
Осимхен не продлит контракт с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен не собирается продлевать с клубом контракт, который истекает летом 2025 года. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Это связано с желанием Осимхена покинуть «Наполи». У него на руках есть предложения от «Челси» и «ПСЖ».

Осимхен перешел в «Наполи» из «Лилля» летом 2020 года за 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету 24-летнего нигерийского форварда 31 гол и 5 ассистов в 39 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Виктор Осимхен Наполи
Источник Il Mattino
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