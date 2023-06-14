10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира

Sugar daddy – это словосочетание прекрасно знакомо всем поклонникам линейки компьютерных игр Football Manager. Если вы взяли под руководство клуб, у которого такой владелец, то вам однозначно повезло. Речь о «щедром папике», который не только имеет много денег, но и готов в больших количествах инвестировать их в развитие команды.

Впрочем, в жизни далеко не все богатые владельцы футбольных клубов выказывают желание помногу вкладываться в свои проекты. По этой причине есть целый ряд команд, которые при наличии собственников-миллиардеров решают весьма скромные со спортивной точки зрения задачи.

Давайте прямо сейчас оценим десятку самых богатых владельцев футбольных клубов мира, а также вкратце охарактеризуем ключевые последние достижения их «детищ»…

10. Шахид Хан

Состояние: 12,1 миллиардов долларов

Клуб: Фулхэм (Англия)

Возраст: 72 года

Гражданство: США

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахид Хан

72-летний Шахид Хан является американским бизнесменом пакистанского происхождения. Последнее обстоятельство делает Хана самым богатым человеком на планете, имеющим корни из Пакистана. По последним оценкам журнала Forbes, состояние Шахида оценивается более чем в 12 миллиардов долларов.

Инвестиции в спорт Хан начал производить с 2010 года, когда стал владельцем команды Национальной футбольной лиги (США) Джэксонвилл Джагуарс. В европейский же футбол Шахид пришел в 2013-м, когда договорился о выкупе Фулхэма у египетского бизнесмена Мохаммеда Аль-Файеда. Поговаривали, что за лондонский клуб Хан выложил порядка 150-200 миллионов долларов, но официального подтверждения эта информация так и не получила, так как стороны пожелали сохранить ее в тайне.

С тех пор, как Хан стал владельцем Фулхэма, эта команда успела трижды вылететь из английской Премьер-лиги и столько же раз в нее вернуться. От славы команды-лифта «дачников» уберег весьма удачный сезон-2022/23, по итогам которого лондонцам удалось финишировать на 10-й строчке в турнирной таблице. Но на решение более амбициозных задач нынешний Фулхэм вряд ли способен.

9. Стэн Кронке

Состояние: 12,9 миллиардов долларов

Клуб: Арсенал (Англия)

Возраст: 75 лет

Гражданство: США

75-летний американец Стэн Кронке достаточно давно инвестирует в профессиональный спорт. На родине в его империю входят баскетбольная, хоккейная и футбольная команды, а с 2018 года Кронке является еще и ключевым акционером лондонского Арсенала – одной из лучших команд английской Премьер-лиги 90-х годов минувшего века.

В настоящий момент Арсенал при Кронке, кажется, находится на пути к возрождению былого величия. В сезоне-2022/23 «канониры» были очень близки к тому, чтобы вновь стать чемпионами Премьер-лиги, и лишь неудачный финиш, а также жесточайшая конкуренция с Манчестер Сити, не позволили этому произойти. В то же время Кронке только за последний год инвестировал порядка 200 миллионов евро в покупку новых футболистов, и при этом американца все равно критикуют – в частности, в январе было множество недовольных тем, что Арсенал не смог выиграть конкуренцию у Челси за талантливого украинского вингера Шахтера Михаила Мудрика.

Как бы там ни было, но Арсенал под руководством Микеля Артеты демонстрирует, что в ближайшие годы будет способен реально конкурировать и быть успешным, как на внутренней, так и на континентальной арене. И со стороны Кронке у менеджмента есть более чем серьезная поддержка и финансовая опора.

8. Рикардо Салинас Плиего

Состояние: 13 миллиардов долларов

Клуб: Масатлан (Мексика)

Возраст: 67 лет

Гражданство: Мексика

67-летний мексиканский бизнесмен Рикардо Салинас Плиего является основателем и председателем Grupo Salinas – корпоративного конгломерата с интересами в области телекоммуникаций, средств массовой информации, финансовых услуг и розничной торговли.

В футболе Рикардо Салинас известен тем, что является собственником клуба мексиканской Лиги МХ Масатлан. Он был основан летом 2020 года, и пока демонстрирует крайне скромные результаты. В частности, за последние три года Масатлан никогда не финишировал выше 12-го места ни в рамках Апертуры, ни в рамках Клаусуры. Поэтому для чего богатейшему мексиканцу понадобился собственный футбольный клуб пока сказать сложно, но уж точно не для установления тотальной гегемонии в Лиге МХ…

7. Андреа Аньелли

Состояние: 19,1 миллиардов долларов

Клуб: Ювентус (Италия)

Возраст: 47 лет

Гражданство: Италия

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Аньелли

47-летний Андреа Аньелли является представителем легендарного семейства Аньелли, которому долгие годы принадлежит туринский Ювентус. В настоящий момент 63% акций гранда итальянского футбола являются собственностью компании Exor, которой владеет Аньелли. Интересно, что ранее президентами Ювентуса являлись Эдоардо Аньелли, Джанни Аньелли и Умберто Аньелли, которые приходятся Андреа соответственно дедушкой, дядей и отцом.

Если с 2012 по 2020 годы Ювентус был безоговорочным гегемоном в итальянской Серии А, побеждая в ней без особых проблем, то в последних трех сезонах туринцам не удается финишировать даже в топ-3. В частности, по итогам розыгрыша чемпионата Италии-2022/23 Ювентус оказался на скромном седьмом месте, обеспечив себе участие лишь в Лиге конференций.

Оказаться так низко туринскому гранду «повезло» из-за судебного решения, по которому Ювентус был лишен сразу 10 очков из-за финансовых нарушений. К слову, первоначально наказание получил персонально и Андреа Аньелли, которому запретили участвовать в футбольных делах клуба, но впоследствии при рассмотрении апелляции эта мера наказания была отменена.

6. Джеймс Рэтклифф

Состояние: 22,9 миллиарда долларов

Клубы: Лозанна (Швейцария), Ницца (Франция)

Возраст: 70 лет

Гражданство: Великобритания

70-летнего Джеймса Рэтклиффа ряд источников называет самым богатым человеком Великобритании. Его ключевым бизнес-активом является транснациональная химическая компания Ineos, которая была основана в 1998 году и в настоящий момент имеет весьма пристойную капитализацию на рынке.

О Рэтклиффе известно не так много, потому как Джеймс предпочитает не так часто мелькать в СМИ и не является любителем всевозможных интервью. Впрочем, в футбол британский миллиардер зашел более пяти лет назад, когда стал собственником Лозанны, а спустя полтора года за 100 миллионов долларов приобрел еще и контрольный пакет акций французской Ниццы. Ныне ни одна из этих команд не является претендентом на верхние места в своих национальных чемпионатах, однако это вовсе не значит, что вскоре Рэтклифф не получит в свою империю более мощного игрока.

В частности, в последние годы активно судачили об интересе Джеймса сперва к покупке Челси, а когда она провалилась, то Рэтклифф сосредоточился на торгах с семейством Глейзеров по поводу Манчестер Юнайтед. Что правда, у британца весьма солидные конкуренты из Катара, и далеко не факт, что Рэтклиффу посчастливится стать новым боссом легендарных «красных дьяволов».

5. Мансур ибн Заид Аль Нахайян

Состояние: 30 миллиардов долларов

Клубы: Манчестер Сити (Англия), Баия (Бразилия), Ломмел (Бельгия), Нью-Йорк Сити (США), Мельбурн Сити (Австралия), Монтевидео Сити Торке (Уругвай), Жирона (Испания), Йокогама Ф Маринос (Япония), Труа (Франция), Мумбаи Сити (Индия), Сычуань Цзюню (Китай), Палермо (Италия)

Возраст: 52 года

Гражданство: ОАЭ

52-летний Мансур ибн Заид Аль Нахайян, более известный в европейской прессе как шейх Мансур, является членом правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби. Известно, что достаточно давно Мансур увлекается спортом, причем даже сам пробовал себя в качестве наездника в конном спорте и выигрывал ряд профессиональных турниров.

В футбол шейх Мансур зашел в 2008 году, когда приобрел у тайского бизнесмена Чиннаваты 80% акций Манчестер Сити. Вскоре футбольная империя шейха Мансура разрослась, и для эффективного управления ею был создан спортивный холдинг City Football Group, флагманом которого остаются «горожане», но помимо них он объединяет под собой чуть более десятка клубов из разных стран мира.

В целом City Football Group считается очень успешным проектом шейха Мансура, который позволяет эмиратским инвесторам не только повышать узнаваемость в мире и улучшать при помощи этого свой имидж, но и за счет более мелких клубов заниматься футбольным бизнесом, где схема «купи-продай» всегда являлась одной из ключевых в плане заработка.

4. Марк Матешиц

Состояние: 34,7 миллиарда долларов

Клубы: Ред Булл Зальцбург (Австрия), РБ Лейпциг (Германия), Ньюй-Йорк Ред Буллз (США), Ред Булл Брагантино (Бразилия)

Возраст: 31 год

Гражданство: Австрия

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Матешиц

Как и шейх Мансур, 31-летний австрийский миллиардер Марк Матешиц является собственником целой футбольной империи, в которую входят четыре клуба из Австрии, Германии, США и Бразилии. Ее своему сыну оставил в наследство основатель компании по производству энергетических напитков Red Bull GmbH Дитрих Матешиц, который скончался в октябре минувшего года в возрасте 78 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

Собственно говоря, по причине того, что Марк Матешиц крайне непродолжительное время является полноценным владельцем футбольной империи концерна Ред Булл, делать какие-то выводы о его успешности на этом поприще, пожалуй, преждевременно. Хотя стоит отмечать, что РБ Лейпциг по итогам сезона в Германии в очередной раз квалифицировался в Лигу чемпионов, Зальцбург стал чемпионом Австрии, а Брагантино и Нью-Йорк Ред Буллз продолжают выступления в элитарных лигах своих стран – Бразилии и США, соответственно.

3. Франсуа Пино

Состояние: 48,5 миллиардов долларов

Клуб: Ренн (Франция)

Возраст: 86 лет

Гражданство: Франция

86-летний Франсуа Пино входит в топ-100 богатейших людей планеты. Он является основателем многонациональной корпорации Kering, которая специализируется на предметах роскоши. В частности, ей принадлежат такие бренды как Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen и Yves Saint Laurent.

Также Франсуа Пино является одним из наиболее известных и авторитетных коллекционеров в мире. Издание Forbes несколько лет назад включало Пино в свою топ-10 величайших коллекционеров современного искусства в мире.

В футболе Пино известен тем, что является собственником Ренна. Этот клуб Франсуа приобрел в 1998 году, но с тех пор бретонцы лишь однажды выиграли Кубок Франции, а в 2020 году брали «бронзу» национального чемпионата (их высшее достижение в 122-летней истории клуба). Очевидно, что футбольные титулы для коллекционера Пино менее ценны, чем картины или иные произведения искусства.

2. Тамим ибн Хамад Аль Тани

Состояние: 335 миллиардов долларов

Клуб: Пари Сен-Жермен (Франция)

Возраст: 42 года

Гражданство: Катар

42-летний Тамим ибн Хамад Аль Тани является действующим эмиром Катара. Образование будущий высокопоставленный катарец получал в Великобритании, где и проникся любви к спорту. Занимался теннисом, а также очень любил футбол, где особо поддерживал Манчестер Юнайтед и Пари Сен-Жермен.

Впоследствии именно акции Пари Сен-Жермен Тамиму ибн Хамаду Аль Тани удалось выкупить и стать полноценным собственником этого клуба через закрытую акционерную компанию Qatar Sports Investments.

После прихода катарских инвесторов ПСЖ резко увеличил затраты на подписание новых футболистов, и добился полной гегемонии во французской Лиге 1. Впрочем, за 12 лет, которые прошли с момента прихода азиатских инвесторов в парижский клуб, ему так и не удалось выполнить ключевую задачу – выиграть Лигу чемпионов УЕФА…

1. Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Состояние: 1,4 триллиона долларов

Клуб: Ньюкасл (Англия)

Возраст: 37 лет

Гражданство: Саудовская Аравия

Фото из открытых источников. Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

37-летний наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд ныне является фактическим руководителем Саудовской Аравии, хотя королем этого государства остается его 87-летний отец Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Состояние Мухаммеда оценивается специалистами в 1,4 триллиона долларов, но эта сумма соответствует рыночной стоимости всех запасов нефти и других природных ресурсов в недрах Саудовской Аравии, которые принадлежат королевской семье и, следовательно, самому наследному принцу.

Имя Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в западной прессе с осени 2018 года связывали с убийством в Турции журналиста Джамала Хашогги. Сообщалось, что якобы наследный принц Саудовской Аравии является заказчиком этого преступления, из-за чего ряд государств какое-то время даже ограничил официальные контакты с Мухаммедом.

В октябре 2021 года Суверенный фонд Саудовской Аравии, которым руководит принц Мухаммед, за 300 миллионов фунтов выкупил клуб АПЛ Ньюкасл. В Англии поговаривали, что за счет проникновения в футбол саудовский принц хочет улучшить свою репутацию в Европе и мире. И в целом «сороки» пока обеспечивают результат – по итогам нынешнего сезона Ньюкасл впервые за два десятилетия завоевал путевку в Лигу чемпионов, и в следующем сезоне будет ставить перед собой не менее амбициозные задачи. В отличие от боссов Манчестер Сити, которым удалось достаточно быстро поднять свой проект из середины таблицы на вершину, Мухаммеду с Ньюкаслом придется пройти более долгий путь, потому как инвестировать слишком много «сороки» не могут из-за существующих правил финансового фейр-плей.

Текст: meta.ua/sport