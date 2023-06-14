Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Потенциал Мудрика не имеет границ»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби поделился своим мнением по поводу вингера «Челси» Михаила Мудрика, с которым ранее работал в «Шахтере»:

«Потенциал Мудрика не имеет границ. Измерить этот потенциал практически невозможно, но ему нужен особый подход, особое наставничество, прежде всего, в ментальном плане.

Он очень чувствительный, но отличный парень. Ему есть над чем работать, но он может стать особенным футболистом».