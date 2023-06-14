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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Потенциал Мудрика не имеет границ»
Англия
14 июня 2023, 15:11 |
788
6

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Потенциал Мудрика не имеет границ»

Тренер «Брайтона» – об украинском вингере «Челси»

14 июня 2023, 15:11 |
788
6
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Потенциал Мудрика не имеет границ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби поделился своим мнением по поводу вингера «Челси» Михаила Мудрика, с которым ранее работал в «Шахтере»:

«Потенциал Мудрика не имеет границ. Измерить этот потенциал практически невозможно, но ему нужен особый подход, особое наставничество, прежде всего, в ментальном плане.

Он очень чувствительный, но отличный парень. Ему есть над чем работать, но он может стать особенным футболистом».

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Роберто Де Дзерби Брайтон Челси Михаил Мудрик
Источник YouTube
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Комментарии 6
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Sergey Romanchik
Шавки в комментариях лучше знают потенциал Мудрика,чем один из лучших тренеров АПЛ...😂
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+4
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Выталкиватель парашутистов
Было-бы очень странно,если-бы он высказался негативно о своем воспитаннике, но чует мое сердце, что Мудрик не станет топовым футболистом...
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0
stalevar1250
Скамейка длинная, потенциала хватит 😁😁
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-5
Serhii P.
Ми всі вже бачили його "потенціал" в другій половині попереднього сезону АПЛ.
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-5
Gargantua
не имеет дна )
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-6
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