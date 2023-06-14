Англия14 июня 2023, 15:11 |
788
6
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Потенциал Мудрика не имеет границ»
Тренер «Брайтона» – об украинском вингере «Челси»
14 июня 2023, 15:11 |
788
6
Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби поделился своим мнением по поводу вингера «Челси» Михаила Мудрика, с которым ранее работал в «Шахтере»:
«Потенциал Мудрика не имеет границ. Измерить этот потенциал практически невозможно, но ему нужен особый подход, особое наставничество, прежде всего, в ментальном плане.
Он очень чувствительный, но отличный парень. Ему есть над чем работать, но он может стать особенным футболистом».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2023, 05:52 0
Боевым крещением для 61-летнего специалиста станет финал четырех Лиги наций
Футбол | 13 июня 2023, 19:20 12
Известный скаут поделился ожиданиями от летнего трансферного окна для украинских клубов и игроков
Бокс | 13.06.2023, 15:53
Футбол | 14.06.2023, 07:10
Война | 14.06.2023, 07:35
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Шавки в комментариях лучше знают потенциал Мудрика,чем один из лучших тренеров АПЛ...😂
Показать Скрыть 1 ответ
Было-бы очень странно,если-бы он высказался негативно о своем воспитаннике, но чует мое сердце, что Мудрик не станет топовым футболистом...
Скамейка длинная, потенциала хватит 😁😁
Ми всі вже бачили його "потенціал" в другій половині попереднього сезону АПЛ.
не имеет дна )
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.06.2023, 22:15 1
12.06.2023, 20:46 3
13.06.2023, 10:31 5
13.06.2023, 19:57
13.06.2023, 18:13 20
13.06.2023, 19:31 15
13.06.2023, 06:14 2
12.06.2023, 17:00