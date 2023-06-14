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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Переход в Кубань – моя ошибка. Я сразу съ***лся оттуда»
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 15:19 |
682
3

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Переход в Кубань – моя ошибка. Я сразу съ***лся оттуда»

Игрок сожалеет о своем решении

14 июня 2023, 15:19 |
682
3
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Переход в Кубань – моя ошибка. Я сразу съ***лся оттуда»
instagram. Евнений Селезнев

Форвард Евгений Селезнев, который недавно завершил карьеру, рассказал о том, что сожалеет о переходе в российскую «Кубань» (2016 год), который состоялся уже после аннексии Крыма.

«Свои ошибки я признаю. И уже извинился за это. Я там был два месяца. Кто-то лояльно к этому относился, кто-то более грубо. Это моя ошибка, я за нее отвечаю. Как только я понял, что я сделал, сразу оттуда сь***лся. Я понял, что там не моя страна, мы разные люди».

«Я думал, что, возможно, было какое-то недоразумение между странами, но я увидел, что мы реально разные с ними. Я, как и многие, считал, что это братский народ».

«Но я всегда был украинцем», — сказал Селезнев.

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Евгений Селезнев российско-украинская война
Источник Профутбол Digital
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Alex T
Что-то резко все перекрашиватся начали, аж до ордеца дошло, остался только зраднык # 1 тимощук, тоже скажет скоро шо был против воли своей там
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0
Dfs2262ar
3,14 даром ти завжди був! Був, є, і залишишся їм!
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-1
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