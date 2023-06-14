Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Переход в Кубань – моя ошибка. Я сразу съ***лся оттуда»

Форвард Евгений Селезнев, который недавно завершил карьеру, рассказал о том, что сожалеет о переходе в российскую «Кубань» (2016 год), который состоялся уже после аннексии Крыма.

«Свои ошибки я признаю. И уже извинился за это. Я там был два месяца. Кто-то лояльно к этому относился, кто-то более грубо. Это моя ошибка, я за нее отвечаю. Как только я понял, что я сделал, сразу оттуда сь***лся. Я понял, что там не моя страна, мы разные люди».

«Я думал, что, возможно, было какое-то недоразумение между странами, но я увидел, что мы реально разные с ними. Я, как и многие, считал, что это братский народ».

«Но я всегда был украинцем», — сказал Селезнев.