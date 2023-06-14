Тут Почеттино всем доволен. Челси не будет менять основного вратаря

По информации британских СМИ, «Челси» не планирует никаких изменений во вратарской линии, где нового тренера Маурисио Почеттино полностью устраивает Кепа Аррисабалага.

Испанец начнет сезон первым номером, а его сменщиком останется Эдуард Менди.

Вратарская линия будет единственной, которая останется без изменений во время трансферного окна. В остальном клуб планирует продавать игроков, чтобы разгрузить состав.

Ожидается, что Синих покинут Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Кай Хаверц, Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Ромелу Лукаку и другие.