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  4. Назарий РУСИН: «Не интересовался, на каких условиях Динамо меня отпустило»
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 13:50 | Обновлено 14 июня 2023, 14:09
318
0

Назарий РУСИН: «Не интересовался, на каких условиях Динамо меня отпустило»

Соглашение между «Зарей» и киевлянами не предусматривает опции обратного выкупа

14 июня 2023, 13:50 | Обновлено 14 июня 2023, 14:09
318
0
Назарий РУСИН: «Не интересовался, на каких условиях Динамо меня отпустило»
УПЛ

24-летний форвард луганской «Зари» Назарий Русин поделился некоторыми подробностями соглашения с бронзовым призером УПЛ прошлого сезона.

«Честно признаюсь, я не интересовался, на каких условиях Динамо меня отпустило. Я – игрок «Зари» и полностью отдаюсь этой команде. Обратного выкупа не предусмотрено», - сказал Русин.

В прошлом сезоне Русин провел в составе «Зари» 30 матчей, забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.

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Назарий Русин Заря Луганск Динамо Киев
Источник Украинский футбол
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