Назарий РУСИН: «Не интересовался, на каких условиях Динамо меня отпустило»

24-летний форвард луганской «Зари» Назарий Русин поделился некоторыми подробностями соглашения с бронзовым призером УПЛ прошлого сезона.

«Честно признаюсь, я не интересовался, на каких условиях Динамо меня отпустило. Я – игрок «Зари» и полностью отдаюсь этой команде. Обратного выкупа не предусмотрено», - сказал Русин.

В прошлом сезоне Русин провел в составе «Зари» 30 матчей, забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.