Украина. Премьер лига14 июня 2023, 13:50 | Обновлено 14 июня 2023, 14:09
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Назарий РУСИН: «Не интересовался, на каких условиях Динамо меня отпустило»
Соглашение между «Зарей» и киевлянами не предусматривает опции обратного выкупа
14 июня 2023, 13:50 | Обновлено 14 июня 2023, 14:09
318
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24-летний форвард луганской «Зари» Назарий Русин поделился некоторыми подробностями соглашения с бронзовым призером УПЛ прошлого сезона.
«Честно признаюсь, я не интересовался, на каких условиях Динамо меня отпустило. Я – игрок «Зари» и полностью отдаюсь этой команде. Обратного выкупа не предусмотрено», - сказал Русин.
В прошлом сезоне Русин провел в составе «Зари» 30 матчей, забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.
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