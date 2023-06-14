Ворскла начнет подготовку к новому сезону 26 июня

Полтавская «Ворскла» начнет подготовку к новому сезону в конце месяца – 26-го июня команда соберется в Полтаве. Об этом рассказал наставник «бело-зеленых» Виктор Скрипник.

«26-го июня хотим собраться в Полтаве. Первые, «втягивающие», рабочие дни проведем дома, а потом, в зависимости от еврокубкового жребия, сориентируемся, где оптимальнее организовать учебно-тренировочные сборы», – сказал Скрипник.

Напомним, что «Ворскла» стартует во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Соперника полтавчане узнают 21-го июня, а матчи состоятся 27 июля и 3 августа.