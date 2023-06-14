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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 13:24 | Обновлено 14 июня 2023, 13:29
172
0

Ворскла начнет подготовку к новому сезону 26 июня

Команда Виктора Скрипника соберется в Полтаве

14 июня 2023, 13:24 | Обновлено 14 июня 2023, 13:29
172
0
Ворскла начнет подготовку к новому сезону 26 июня
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» начнет подготовку к новому сезону в конце месяца – 26-го июня команда соберется в Полтаве. Об этом рассказал наставник «бело-зеленых» Виктор Скрипник.

«26-го июня хотим собраться в Полтаве. Первые, «втягивающие», рабочие дни проведем дома, а потом, в зависимости от еврокубкового жребия, сориентируемся, где оптимальнее организовать учебно-тренировочные сборы», – сказал Скрипник.

Напомним, что «Ворскла» стартует во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Соперника полтавчане узнают 21-го июня, а матчи состоятся 27 июля и 3 августа.

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Ворскла Полтава
Источник ФК Ворскла
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