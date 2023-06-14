Аякс назначил нового главного тренера

Новым главным тренером нидерландского «Аякса» назначен Морис Стейн.

Контракт клуба из Амстердама с 49-летним голландским специалистом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Стейн, предыдущим местом работы которого была «Спарта», сменил на посту главного тренера «Аякса» Джона Хейтингу.

«Аякс» под руководством Хейтинги занял третье место в чемпионате Нидерландов и не отобрался в Лигу чемпионов.