Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Луческу очень хотел меня в Динамо. И Ребров приглашал»
Игрок рассказал, что мог оказаться в киевской команде
Форвард Евгений Селезнев, который недавно завершил карьеру, рассказал о том, что мог оказаться в «Динамо» Киев, куда его звал еще Сергей Ребров, а затем хотел подписать Мирча Луческу.
«Так случилось, что не был в «Динамо». Хотел Луческу? Да, очень хотел он. «Динамо» – великий клуб, и так случилось, что меня там не было».
«Я когда-то давал интервью, что никогда не буду играть в «Динамо», а меня еще Сергей Ребров звал в команду после «Днепра». В 2015 году», — сказал Селезнев.
Селезнев в чемпионатах Украины забил 117 голов, остановившись в 7 точных ударах от рекордсмена Максима Шацких.
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