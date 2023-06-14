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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Луческу очень хотел меня в Динамо. И Ребров приглашал»
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 13:28 |
815
7

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Луческу очень хотел меня в Динамо. И Ребров приглашал»

Игрок рассказал, что мог оказаться в киевской команде

14 июня 2023, 13:28 |
815
7
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Луческу очень хотел меня в Динамо. И Ребров приглашал»
instagram. Евнений Селезнев

Форвард Евгений Селезнев, который недавно завершил карьеру, рассказал о том, что мог оказаться в «Динамо» Киев, куда его звал еще Сергей Ребров, а затем хотел подписать Мирча Луческу.

«Так случилось, что не был в «Динамо». Хотел Луческу? Да, очень хотел он. «Динамо» – великий клуб, и так случилось, что меня там не было».

«Я когда-то давал интервью, что никогда не буду играть в «Динамо», а меня еще Сергей Ребров звал в команду после «Днепра». В 2015 году», — сказал Селезнев.

Селезнев в чемпионатах Украины забил 117 голов, остановившись в 7 точных ударах от рекордсмена Максима Шацких.

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Динамо Киев Евгений Селезнев Мирча Луческу Сергей Ребров
Источник Профутбол Digital
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kluchka_vova
я то думаю...ой.. кого ще з  добнів не хватало в ДК..  тебе фани гнали б всраною метлою-кротяря..
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0
IRON
Динамо не змогло "перебити" пропозицію Миная ))
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0
Burevestnik
кубаньський  Кармілєць і нах не був потрібен в ДК
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-1
Серж Р
Ты тогда уже играл в аутсайдере чемпа Раиссы Какое Динамо? Динамо-2 расформировали давно
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
BUCH
Клоун...
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Умник
Как креститься у вас на сайте?
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