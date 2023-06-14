Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Луческу очень хотел меня в Динамо. И Ребров приглашал»

Форвард Евгений Селезнев, который недавно завершил карьеру, рассказал о том, что мог оказаться в «Динамо» Киев, куда его звал еще Сергей Ребров, а затем хотел подписать Мирча Луческу.

«Так случилось, что не был в «Динамо». Хотел Луческу? Да, очень хотел он. «Динамо» – великий клуб, и так случилось, что меня там не было».

«Я когда-то давал интервью, что никогда не буду играть в «Динамо», а меня еще Сергей Ребров звал в команду после «Днепра». В 2015 году», — сказал Селезнев.

Селезнев в чемпионатах Украины забил 117 голов, остановившись в 7 точных ударах от рекордсмена Максима Шацких.