Днепру-1 нужно экономить. Клуб готов вернуться в Днепр

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» рассматривает возможность возвращения в родной город, чтобы проводить матчи на своем стадионе.

Возвращение в Днепр вызвано вопросами экономии, так как клубу достаточно дорого обеспечивать и свою домашнюю базу, и проживание команды на западе Украины. Кроме того, во время еврокубкового периода «Днепр-1» базировался в другой стране, что еще больше увеличивало расходы.

На старте квалификации нового еврокубка команда останется в Ужгороде, но с осени клуб все же планирует вернуться в Днепр, чтобы тренироваться на своей базе и играть на своем стадионе.