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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 13:11 | Обновлено 14 июня 2023, 13:12
1289
0

Днепру-1 нужно экономить. Клуб готов вернуться в Днепр

Но после квалификации еврокубков

14 июня 2023, 13:11 | Обновлено 14 июня 2023, 13:12
1289
0
Днепру-1 нужно экономить. Клуб готов вернуться в Днепр
ФК Днепр-1

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» рассматривает возможность возвращения в родной город, чтобы проводить матчи на своем стадионе.

Возвращение в Днепр вызвано вопросами экономии, так как клубу достаточно дорого обеспечивать и свою домашнюю базу, и проживание команды на западе Украины. Кроме того, во время еврокубкового периода «Днепр-1» базировался в другой стране, что еще больше увеличивало расходы.

На старте квалификации нового еврокубка команда останется в Ужгороде, но с осени клуб все же планирует вернуться в Днепр, чтобы тренироваться на своей базе и играть на своем стадионе.

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Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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