Украина. Премьер лига14 июня 2023, 12:41 | Обновлено 14 июня 2023, 12:56
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Форвард Львова перейдет в Дебрецен
Пернамбуко продолжит карьеру в Венгрии
14 июня 2023, 12:41 | Обновлено 14 июня 2023, 12:56
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Форвард «Львова» Жозе Витор Пернамбуко перейдет в «Дебрецен».
Игрок перешел во «Львов» еще в 2019 году, однако сыграл за украинский клуб 30 матчей (три гола).
На правах аренды он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Буде-Глимт», «Шериф» и «Кызылжар».
ПФК «Львов» занял 16-е место в сезону УПЛ 2022/23 и близок к ликвидации клуба.
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