Форвард Львова перейдет в Дебрецен

Форвард «Львова» Жозе Витор Пернамбуко перейдет в «Дебрецен».

Игрок перешел во «Львов» еще в 2019 году, однако сыграл за украинский клуб 30 матчей (три гола).

На правах аренды он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Буде-Глимт», «Шериф» и «Кызылжар».

ПФК «Львов» занял 16-е место в сезону УПЛ 2022/23 и близок к ликвидации клуба.