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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 12:41 | Обновлено 14 июня 2023, 12:56
561
0

Форвард Львова перейдет в Дебрецен

Пернамбуко продолжит карьеру в Венгрии

14 июня 2023, 12:41 | Обновлено 14 июня 2023, 12:56
561
0
Форвард Львова перейдет в Дебрецен
ФК Львов. Пернамбуко

Форвард «Львова» Жозе Витор Пернамбуко перейдет в «Дебрецен».

Игрок перешел во «Львов» еще в 2019 году, однако сыграл за украинский клуб 30 матчей (три гола).

На правах аренды он выступал за «Динамо» Тбилиси, «Буде-Глимт», «Шериф» и «Кызылжар».

ПФК «Львов» занял 16-е место в сезону УПЛ 2022/23 и близок к ликвидации клуба.

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Пернамбуко Дебрецен Львов трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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