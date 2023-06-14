Самой волевой командой УПЛ-2022/23 стал Днепр-1

Звание самой волевой команды УПЛ второй раз подряд досталось «Днепру-1». Днепряне показали лучший за последние 6 лет результат в этой номинации, одержав 5 побед в матчах, в которых они уступали соперникам по ходу встречи. Подопечные Александра Кучера, пропустив мяч первыми, дома выиграли у «Миная» (3:1), «Шахтера» (2:1) и «Колоса» (2:1), а в гостях – у «Руха» (3:2) и «Черноморца» (2:1).

Трижды сумели проявить характер «Верес», «Заря» и «Шахтер». А вот «Александрии», «Колосу», «Львову» и «Минаю» ни разу не удалось отпраздновать викторию, проигрывая по ходу матча. Лидерами же по числу «безвольных» поражений оказались «Ворскла» и «Львов», которые ведя в счете, уступили в итоге соперникам в 4-х играх (3 – дома, 1 – в гостях).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ