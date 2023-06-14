Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самой волевой командой УПЛ-2022/23 стал Днепр-1
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 12:50 | Обновлено 14 июня 2023, 12:51
262
0

Самой волевой командой УПЛ-2022/23 стал Днепр-1

Днепряне выиграли 5 матчей, в которых уступали соперникам по ходу встречи

14 июня 2023, 12:50 | Обновлено 14 июня 2023, 12:51
262
0
Самой волевой командой УПЛ-2022/23 стал Днепр-1
СК Днепр-1

Звание самой волевой команды УПЛ второй раз подряд досталось «Днепру-1». Днепряне показали лучший за последние 6 лет результат в этой номинации, одержав 5 побед в матчах, в которых они уступали соперникам по ходу встречи. Подопечные Александра Кучера, пропустив мяч первыми, дома выиграли у «Миная» (3:1), «Шахтера» (2:1) и «Колоса» (2:1), а в гостях – у «Руха» (3:2) и «Черноморца» (2:1).

Трижды сумели проявить характер «Верес», «Заря» и «Шахтер». А вот «Александрии», «Колосу», «Львову» и «Минаю» ни разу не удалось отпраздновать викторию, проигрывая по ходу матча. Лидерами же по числу «безвольных» поражений оказались «Ворскла» и «Львов», которые ведя в счете, уступили в итоге соперникам в 4-х играх (3 – дома, 1 – в гостях).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Днепру-1 нужно экономить. Клуб готов вернуться в Днепр
Самой дисциплинированной командой чемпионата стал Шахтер
Звание «грозы авторитетов» в сезоне-2022/23 досталось Ворскле
итоги сезона УПЛ Днепр-1 цифры и факты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
Футбол | 14 июня 2023, 07:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июня

Важные события во всех видах спорта

Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Футбол | 14 июня 2023, 07:10 17
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем
Журналист: Луческу встретился с Суркисом и принял решение о своем будущем

По данным Цыганыка, румынский специалист остается в «Динамо» еще на сезон

Месси принизил значение для него Золотого мяча
Футбол | 14.06.2023, 07:15
Месси принизил значение для него Золотого мяча
Месси принизил значение для него Золотого мяча
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Футбол | 14.06.2023, 09:05
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Источник: Ярмоленко подпишет с Динамо контракт по схеме 1+1
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Футбол | 14.06.2023, 06:05
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Почему Шахтер решил уволить Йовичевича? Журналист назвал странную причину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
13.06.2023, 10:31 5
Футбол
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
12.06.2023, 17:00
Футбол
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
Бригада арбитров матча Германия – Украина отказалась от своих гонораров
13.06.2023, 01:41 4
Футбол
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
12.06.2023, 21:01 86
Футбол
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
Мощный финал с 12 шайбами. Вегас разгромил Флориду и завоевал Кубок Стэнли
14.06.2023, 05:57
Хоккей
«Кинжальный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
«Кинжальный» удар по Одессе: есть погибшие и раненые
14.06.2023, 07:35 8
Война
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
13.06.2023, 15:53 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности